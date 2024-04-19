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Украинский фильм "Я и Феликс" собрал более 1 млн грн в прокате, однако его показы отменили

19 апреля 2024 22:35
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Почему сократили показы украинского фильма "Я и Феликс" - причины
Украинский фильм "Я и Феликс". Фото: стоп-кадр
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинский фильм "Я и Феликс" вышел в кинопрокат и стал очень успешным — за первую неделю собрал почти 1 миллион 300 тысяч гривен. Однако режиссер Ирина Цилык сообщила о внезапном сокращении показов.

Об этом она написала в Facebok.

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Украинская режиссер Ирина Цилык неделю назад представила новый фильм "Я и Феликс". Это безумно успешный триумф, ведь за первую неделю он собрал 1 296 295 миллионов гривен.

Однако, 19 апреля утром автор сообщила печальные новости. Показы картины сократили до двух недель из-за проведения фестиваля "Sunny Bunny" в кинотеатре "Жовтень".

"Жаль, конечно, потому что есть ощущение несвоевременно обрезанных крыльев на старте. Но что ж, наверное, нашему фильму просто очень не повезло и так сложились обстоятельства. Я расстроена, врать не буду. Но ваши теплые отзывы о фильме согревают в эти смутные мгновения", — написала Цилык.

Сообщение Ирины Целик о сокращении показов. Фото: facebook/ira.tsilyk
Пост Ирины Цилык о сокращении показов. Фото: facebook/ira.tsilyk

Кинотеатр "Жовтень" отреагировал на ситуацию

Через несколько часов кинотеатр отреагировал на обращение Ирины Цилык. Они заверили, что поддерживают национальное кино и продолжат показ фильма "Я и Феликс" с 27 апреля.

"Есть такие фильмы, которые с первых дней творят магию, переворачивают сознание, заставляют рефлексировать или дают возможность отдохнуть — одним из них и есть дебютная полнометражная игровая картина Ирины Цилык "Я и Феликс". Мы обязательно вернем фильм в прокат с 27 апреля — в большие залы с вечерними сеансами", — написали на официальной странице кинотеатра.

Октябрь продолжит показ фильма "Феликс и я"
"Жовтень" продолжит показ фильма "Я и Феликс". Фото: facebook/zhovten

Что известно о фильме "Я и Феликс"

В центре сюжета — взросление мальчика Тимофея, его семья, друзья, первая любовь и отношения с бывшим контрразведчиком Феликсом, который стал частью его семьи. История развивается на фоне бурных 90-х и рассказана через призму детского восприятия.

Поэт Юрий Издрык в фильме "Я и Феликс". Фото: стоп-кадр
Поэт Юрий Издрык в фильме "Я и Феликс". Фото: стоп-кадр

Изюминкой фильма стал украинский поэт Юрий Издрык. Он сыграл роль Феликса. Этот проект — экранизация по мотивам романа писателя и военного Артема Чеха "Кто ты такой?"

Украинский фильм "Я и Феликс". Фото: стоп-кадр
Украинский фильм "Я и Феликс". Фото: стоп-кадр

Напомним, Тарантино передумал снимать свой последний фильм за карьеру "Кинокритик". Также мы рассказывали, почему фильм "Слезотворец" заполонил сеть и сердца подростков.

Киев
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Украина
кинотеатры
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