Почему сократили показы украинского фильма "Я и Феликс" - причины

Украинский фильм "Я и Феликс" собрал более 1 млн грн в прокате, однако его показы отменили
Украинский фильм "Я и Феликс" вышел в кинопрокат и стал очень успешным — за первую неделю собрал почти 1 миллион 300 тысяч гривен. Однако режиссер Ирина Цилык сообщила о внезапном сокращении показов.
Об этом она написала в Facebok.
Фильм "Я и Феликс" с Юрием Издрыком снимут с проката
Украинская режиссер Ирина Цилык неделю назад представила новый фильм "Я и Феликс". Это безумно успешный триумф, ведь за первую неделю он собрал 1 296 295 миллионов гривен.
Однако, 19 апреля утром автор сообщила печальные новости. Показы картины сократили до двух недель из-за проведения фестиваля "Sunny Bunny" в кинотеатре "Жовтень".
"Жаль, конечно, потому что есть ощущение несвоевременно обрезанных крыльев на старте. Но что ж, наверное, нашему фильму просто очень не повезло и так сложились обстоятельства. Я расстроена, врать не буду. Но ваши теплые отзывы о фильме согревают в эти смутные мгновения", — написала Цилык.
Кинотеатр "Жовтень" отреагировал на ситуацию
Через несколько часов кинотеатр отреагировал на обращение Ирины Цилык. Они заверили, что поддерживают национальное кино и продолжат показ фильма "Я и Феликс" с 27 апреля.
"Есть такие фильмы, которые с первых дней творят магию, переворачивают сознание, заставляют рефлексировать или дают возможность отдохнуть — одним из них и есть дебютная полнометражная игровая картина Ирины Цилык "Я и Феликс". Мы обязательно вернем фильм в прокат с 27 апреля — в большие залы с вечерними сеансами", — написали на официальной странице кинотеатра.
Что известно о фильме "Я и Феликс"
В центре сюжета — взросление мальчика Тимофея, его семья, друзья, первая любовь и отношения с бывшим контрразведчиком Феликсом, который стал частью его семьи. История развивается на фоне бурных 90-х и рассказана через призму детского восприятия.
Изюминкой фильма стал украинский поэт Юрий Издрык. Он сыграл роль Феликса. Этот проект — экранизация по мотивам романа писателя и военного Артема Чеха "Кто ты такой?"
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