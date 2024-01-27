Украинский фильм о войне признали лучшим на кинофестивале Санденс

Кадр из фильма "Фарфоровая война". Фото: Diego Romero

Украинский документальный фильм "Фарфоровая война", снятый в копродукции с США, получил гран-при крупнейшего независимого кинофестиваля Соединенных Штатов, Sundance Film Festival ("Санденс"). Это уже седьмая лента от Украины, представленная на фестивале с момента первого участия нашей страны в 2020 году.

Об этом сообщает издание Euromaidan Press.

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Лента получила гран-при от жюри в категории "Документальный фильм". Оргкомитет прокомментировал ленту "Фарфоровая война" как высшее стремление к добру с одновременным сопротивлением тоталитарной агрессии и сохранением человечества.

"Под рев истребителей и ракетные удары украинские артисты Слава, Аня и Андрей решают остаться и сражаться вместе с солдатами, которыми они стали. Вызывающе находя красоту среди разрушения, они показывают, что хотя легко заставить людей испугаться, трудно уничтожить их страсть к жизни", — говорится в описании фильма.

Режиссерами фильма "Фарфоровая война" выступили Слава Леонтьев (бывший солдат спецназа) и Брендан Белломо. Нынешний Sundance Film Festival стал юбилейным. Он прошел в 40-ый раз.

Напомним, ранее мы писали, что украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" попал в номинанты премии "Оскар-2024". Также мы рассказывали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе.