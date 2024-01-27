Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Украинский фильм о войне признали лучшим на кинофестивале Санденс arrow

Украинский фильм о войне признали лучшим на кинофестивале Санденс

27 января 2024 19:42
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Украинский фильм о войне признали лучшим на кинофестивале Санденс
Кадр из фильма "Фарфоровая война". Фото: Diego Romero
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Украинский документальный фильм "Фарфоровая война", снятый в копродукции с США, получил гран-при крупнейшего независимого кинофестиваля Соединенных Штатов, Sundance Film Festival ("Санденс"). Это уже седьмая лента от Украины, представленная на фестивале с момента первого участия нашей страны в 2020 году.

Об этом сообщает издание Euromaidan Press.

Читайте также:

Украину отметили на "Санденсе"

Лента получила гран-при от жюри в категории "Документальный фильм". Оргкомитет прокомментировал ленту "Фарфоровая война" как высшее стремление к добру с одновременным сопротивлением тоталитарной агрессии и сохранением человечества.

"Под рев истребителей и ракетные удары украинские артисты Слава, Аня и Андрей решают остаться и сражаться вместе с солдатами, которыми они стали. Вызывающе находя красоту среди разрушения, они показывают, что хотя легко заставить людей испугаться, трудно уничтожить их страсть к жизни", — говорится в описании фильма.

Режиссерами фильма "Фарфоровая война" выступили Слава Леонтьев (бывший солдат спецназа) и Брендан Белломо. Нынешний Sundance Film Festival стал юбилейным. Он прошел в 40-ый раз.

Напомним, ранее мы писали, что украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" попал в номинанты премии "Оскар-2024". Также мы рассказывали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе.

война
кино
премия
Голливуд

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме