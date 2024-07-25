Уродливо мобилизовался в ряды ВСУ — детали

Украинский музыкант Ницо Потворно мобилизовался и рассекретил, где служит
Украинский музыкант Сергей Гусак, известный под псевдонимом Ницо Потворно, рассказал, как мобилизовался в ряды ВСУ. Он также признался, что долго раздумывал, где служить. Впрочем, не хотел выбирать "Культурный десант".
Рассказал об этом в интервью для "Суспільне Культура".
Ницо Потворно мобилизовался в ряды Нацгвардии
Артист Сергей Гусак выбирал между тем, чтобы мобилизоваться врачом в полк "Азов" или пойти в медицинский центр Национальной гвардии Киевской области.
Он прошел собеседования во всех подразделениях, однако сразу решил, что не хочет быть в "Культурном десанте". Потому что имеет медицинское образование.
"Я везде прошел собеседования, меня везде брали. И вот на моменте третьего собеседования с "Культурным десантом" меня тоже там согласовали, у меня, наверное, были сутки или два на размышления. Я думаю, что, если бы я был без высшего медицинского образования или просто стрелком, тогда бы, наверное, выбрал "Культурный десант", потому что мне есть что им предложить", — поделился музыкант.
По итогу Ницо Потворно выбрал Нацгвардию. Он служит врачом офтальмологом в больнице в Ирпене.
"Поскольку я врач, у меня есть опыт, я учился миллион лет. Меня немного совесть замучила, что вместо того чтобы лечить людей, я пойду писать песни. Хотя так я бы сидел в офисе в центре с 10 по 19. Но я решил пи*д*чить в Ирпень на 8 утра на построение. Но Ирпень все же ближе, чем Славянск", — поделился певец.
Артист решил мобилизоваться, потому что не хотел, чтобы это случилось насильно. Он стремился иметь выбор, где служить.
"Главное это сделать вовремя, потому что в бусике уже никто спрашивать вас не будет. К сожалению, такая жизнь", — подытожил Гусак.
Напомним, Андрей Лузан вступил в ряды ВСУ. Также подписала контракт украинская актриса Мария Агапитова.
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