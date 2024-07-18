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Стало відомо, де проходитиме службу комік Андрій Лузан

18 липня 2024 13:07
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Андрія Лузана мобілізувався в ЗСУ — де гуморист буде проходити службу
Український шоумен Андрій Лузан. Фото: Instagram/luzannnn
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий український комік та волонтер Андрій Лузан нещодавно повідомив своїм шанувальникам про те, що прийняв добровільне рішення мобілізуватися. Стало відомо, де саме він буде нести службу. 

Про це пише телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

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Лузан зізнався, що проходитиме службу в Силах безпілотних систем ЗСУ. Артист пояснив, що обрав саме цю спеціалізацію через те, що довіряє відомим людям, які несуть службу СБС. Гуморист пригадав ім'я музиканта Олександра Ярмака та військових Дениса Квебека та Євгена Карася. 

Військовий вишкіл Андрія Лузана розпочинається 25 липня.

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Український шоумен Андрій Лузан буде служити в СБС . Фото: Instagram/luzannnn

"25 липня в нас стартує базова військова підготовка. Я теж її буду проходити. Якщо хтось встигне до цього часу пройти співбесіди, ТЦК, ВЛК і стартанути — будемо проходити разом", — повідомив Лузан на відкритій зустрічі з рекрутами СБС.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Іван Дорн висловився про мобілізацію в Україні. А також молодша сестра Софії Ротару висловилась про чоловіків призовного віку, які виїжджають за кордон.

артисти українські зірки мобілізація війна в Україні військова підготовка

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