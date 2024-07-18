Андрія Лузана мобілізувався в ЗСУ — де гуморист буде проходити службу

Український шоумен Андрій Лузан. Фото: Instagram/luzannnn

Відомий український комік та волонтер Андрій Лузан нещодавно повідомив своїм шанувальникам про те, що прийняв добровільне рішення мобілізуватися. Стало відомо, де саме він буде нести службу.

Про це пише телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

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Лузан зізнався, що проходитиме службу в Силах безпілотних систем ЗСУ. Артист пояснив, що обрав саме цю спеціалізацію через те, що довіряє відомим людям, які несуть службу СБС. Гуморист пригадав ім'я музиканта Олександра Ярмака та військових Дениса Квебека та Євгена Карася.

Військовий вишкіл Андрія Лузана розпочинається 25 липня.

Український шоумен Андрій Лузан буде служити в СБС . Фото: Instagram/luzannnn

"25 липня в нас стартує базова військова підготовка. Я теж її буду проходити. Якщо хтось встигне до цього часу пройти співбесіди, ТЦК, ВЛК і стартанути — будемо проходити разом", — повідомив Лузан на відкритій зустрічі з рекрутами СБС.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Іван Дорн висловився про мобілізацію в Україні. А також молодша сестра Софії Ротару висловилась про чоловіків призовного віку, які виїжджають за кордон.