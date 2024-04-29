Корги из Украины стали звездой.

Статуя королевы Елизаветы II в Великобритании. Фото: BBC

На днях в британском городе Океми открыли двухметровую статую Елизаветы II, которая считается первым официальным мемориалом покойной королеве. Достопримечательность украсили скульптурами двух собак породы корги. Моделью для одной из них стал пес из Украины.

Об этом сообщает BBC Украина.

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Памятник усопшей Елизавете II и ее собакам открыли возле библиотеки в городе Океми. Британский художник Хивель Бран Пратли воспроизвел молодую королеву в парадной мантии, взяв за основу ее фотографию конца 1950-х — начала 1960-х годов. На изготовление статуи потратили £125 тыс (более 6 млн гривен), которые собрали пожертвованиями.

У ног покойной королевы разместили две статуи собак породы корги — этих животных больше всего любила Елизавета II.

Интересно, что для модели для одной из корги стал пес из Украины. Его хозяйка, фотограф в Лондоне, Антонина Кириленко дала любимцу имя Лаки.

Песика взяли в семью в далеком 2019 году в одном из киевских питомников. В 2020 году Лаки вместе с хозяйкой переехал в Лондон.

Корги стал моделью для памятника Елизавете II случайно. Антонина рассказала, что в один из дней ее муж взял Лаки на работу и проходил мимо одного из лондонских парков. Их заметил скульптор Хайвелл Претли. Он как раз работал над макетом будущего памятника. Ему понравился Лаки и он пригласил его в свою мастерскую.

Корги Лаки с хозяйкой Антониной. Фото: instagram.com/antonina_kyrylenko/

Художник провел с ним немало времени, играл и изучал его поведение. Пес Антонины стал моделью, где собака стоит на задних лапах.

Статуя королевы Елизаветы II в Великобритании. Фото: скриншот YouTube

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