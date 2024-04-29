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Украинский пес украшает статую королевы Елизаветы II в Британии — фото

29 апреля 2024 17:08
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Корги из Украины стали звездой.
Статуя королевы Елизаветы II в Великобритании. Фото: BBC
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

На днях в британском городе Океми открыли двухметровую статую Елизаветы II, которая считается первым официальным мемориалом покойной королеве. Достопримечательность украсили скульптурами двух собак породы корги. Моделью для одной из них стал пес из Украины.

Об этом сообщает BBC Украина.

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Пес из Украины стал моделью статуи Елизаветы II

Памятник усопшей Елизавете II и ее собакам открыли возле библиотеки в городе Океми. Британский художник Хивель Бран Пратли воспроизвел молодую королеву в парадной мантии, взяв за основу ее фотографию конца 1950-х — начала 1960-х годов. На изготовление статуи потратили £125 тыс (более 6 млн гривен), которые собрали пожертвованиями.

У ног покойной королевы разместили две статуи собак породы корги — этих животных больше всего любила Елизавета II.

Интересно, что для модели для одной из корги стал пес из Украины. Его хозяйка, фотограф в Лондоне, Антонина Кириленко дала любимцу имя Лаки.

Песика взяли в семью в далеком 2019 году в одном из киевских питомников. В 2020 году Лаки вместе с хозяйкой переехал в Лондон.

Корги стал моделью для памятника Елизавете II случайно. Антонина рассказала, что в один из дней ее муж взял Лаки на работу и проходил мимо одного из лондонских парков. Их заметил скульптор Хайвелл Претли. Он как раз работал над макетом будущего памятника. Ему понравился Лаки и он пригласил его в свою мастерскую.

Корги из Украины стал знаменитым
Корги Лаки с хозяйкой Антониной. Фото: instagram.com/antonina_kyrylenko/

Художник провел с ним немало времени, играл и изучал его поведение. Пес Антонины стал моделью, где собака стоит на задних лапах.

Пес из Украины позировал для памятника Елизавете II
Статуя королевы Елизаветы II в Великобритании. Фото: скриншот YouTube

Напомним, принц Уильям впервые вышел на публику после новости о диагнозе Кейт Миддлтон. А сестра Меган Маркл хочет, чтобы Кейт Миддлтон свидетельствовала в ее пользу в суде.

королева Елизавета
Украина
памятник
Лондон
королевская семья
корги

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