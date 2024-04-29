Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Український пес прикрашає статую королеви Єлизавети II у Британії — фото arrow

Український пес прикрашає статую королеви Єлизавети II у Британії — фото

29 квітня 2024 17:08
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Коргі з України став зіркою — подробиці
Статуя королеви Єлизавети II у Британії. Фото: BBC
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

 Днями у британському місті Окемі відкрили двометрову статую Єлизавети II, яка вважається першим офіційним меморіалом покійній королеві. Пам'ятку прикрасили  скульптурами двох собак породи коргі. Моделлю для однієї з них став пес з України.

Про це повідомляє BBC Україна.

Читайте також:

Пес з України став моделлю статуї Єлизавети II

Пам’ятник покійній Єлизаветі II та її собакам відкрили біля бібліотеки у місті Окемі. Британський митець Хівель Бран Пратлі  відтворив молоду королеву в парадній мантії, взявши за основу її світлину кінця 1950-х — початку 1960-х років. На виготовлення статуї витратили £125 тис (більше 6 млн гривень), які зібрали за допомогою пожертвувань.

Біля ніг покійної королеви розмістили дві статуї собак породи коргі — цих тварин найбільше за життя любила Єлизавета II.

Цікаво, що для моделлю для однієї з коргі став пес з України. Його господарка, фотограф у Лондоні, Антоніна Кириленко дала улюбленцю ім'я Лакі.

Песика взяли в родину у далекому 2019 році в одному із київських розплідників. У 2020 році Лакі разом із господаркою переїхав до Лондону.

Коргі став моделлю для пам'ятнику Єлизаветі II випадково. Антоніна розповіла, що в один із днів її чоловік взяв Лакі на роботу і проходив повз один із лондонських парків. Їх помітив скульптор Хайвел Претлі. Він саме працював над макетом майбутньої пам'ятки. Йому сподобався Лакі і він запросив його до своєї майстерні.

Коргі з України став знаменитим
Коргі Лакі із господаркою Антоніною. Фото: instagram.com/antonina_kyrylenko/

Митець провів із ним немало часу, грався та вивчав його поведінку. Пес Антоніни став моделлю де собака стоїть на задніх лапах.

Пес з України позував для пам'ятника Єлизаветі ІІ
Статуя королеви Єлизавети II у Британії. Фото: скриншот YouTube

Нагадаємо, принц Вільям вперше вийшов на публіку після новини про діагноз Кейт Міддлтон. А сестра Меган Маркл хоче, щоб Кейт Міддлтон свідчила на її користь у суді.

королева Єлизавета
Україна
пам'ятник
Лондон
королівська родина
коргі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

Розклад ефірів

Всі ефіри