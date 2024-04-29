Коргі з України став зіркою — подробиці

Український пес прикрашає статую королеви Єлизавети II у Британії — фото
Днями у британському місті Окемі відкрили двометрову статую Єлизавети II, яка вважається першим офіційним меморіалом покійній королеві. Пам'ятку прикрасили скульптурами двох собак породи коргі. Моделлю для однієї з них став пес з України.
Про це повідомляє BBC Україна.
Пес з України став моделлю статуї Єлизавети II
Пам’ятник покійній Єлизаветі II та її собакам відкрили біля бібліотеки у місті Окемі. Британський митець Хівель Бран Пратлі відтворив молоду королеву в парадній мантії, взявши за основу її світлину кінця 1950-х — початку 1960-х років. На виготовлення статуї витратили £125 тис (більше 6 млн гривень), які зібрали за допомогою пожертвувань.
Біля ніг покійної королеви розмістили дві статуї собак породи коргі — цих тварин найбільше за життя любила Єлизавета II.
Цікаво, що для моделлю для однієї з коргі став пес з України. Його господарка, фотограф у Лондоні, Антоніна Кириленко дала улюбленцю ім'я Лакі.
Песика взяли в родину у далекому 2019 році в одному із київських розплідників. У 2020 році Лакі разом із господаркою переїхав до Лондону.
Коргі став моделлю для пам'ятнику Єлизаветі II випадково. Антоніна розповіла, що в один із днів її чоловік взяв Лакі на роботу і проходив повз один із лондонських парків. Їх помітив скульптор Хайвел Претлі. Він саме працював над макетом майбутньої пам'ятки. Йому сподобався Лакі і він запросив його до своєї майстерні.
Митець провів із ним немало часу, грався та вивчав його поведінку. Пес Антоніни став моделлю де собака стоїть на задніх лапах.
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