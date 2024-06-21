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Украинский режиссер объяснил, почему не согласился "обслуживать" Монатика

21 июня 2024 13:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Украинский режиссер Дмитрий Петросян отказал Монатику - причины
Певец Дмитрий Монатик (MONATIK). Фото: Instagram/monatik_official
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Театральному режиссеру Давиду Петросяну неоднократно предлагали сотрудничество с известными артистами. Впрочем, он отказал даже Дмитрию Монатику.

Об этом он рассказал журналистам "ТиКиев".

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Режиссер Давид Петросян однажды согласился работать с одной известной певицей, имя которой не раскрывает. В то время художник нуждался в заработке, впрочем, проект так и не увидели зрители.

"У меня был разговор с ее продюсером, но мы не реализовали проект. Я решил, что это не мое. Не могу таким заниматься, сколько бы ни платили. Это направление, эти люди, их мышление… Я подумал: "Лучше буду без денег, чем пойду в такое". Мне и сейчас часто предлагают режиссировать масштабные концерты звезд. Многие артисты, которые хотели представлять Украину на Евровидении, обращались ко мне. До войны клипы предлагали снимать. Но мне неинтересно просто обслуживать кого-то", — признался Петросян.

Украинский режиссер Давид Петросян. Фото: Вальдемар Горлушко
Украинский режиссер Давид Петросян. Фото: Вальдемар Горлушко

Режиссер предпочитает жизнь на зарплату в театре, чем тратить свой ресурс и талант на шоу-бизнес.

"В театре — не так. Ну, ладно, я обслуживаю Шекспира. Но это приятнее, чем обслуживать Монатика. Всех денег не заработаешь. В театре тоже платят, хоть и не так", — объяснил Петросян.

Украинский режиссер Давид Петросян. Фото: Вальдемар Горлушко
Украинский режиссер Давид Петросян. Фото: Вальдемар Горлушко

Напомним, Давид Петросян признался, как относится к своему коллеге Ивану Уривскому. Также он обратил внимание на проблемы в украинском театре, в частности, устройство "по связям".

Дмитрий Монатик
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