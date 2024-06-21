Український режисер Дмитро Петросян відмовив Монатіку — причини

Співак Дмитро Монатік (MONATIK). Фото: Instagram/monatik_official

Театральному режисеру Давиду Петросяну неодноразово пропонували співпрацю з відомими артистами. Втім він відмовив навіть Дмитру Монатіку.

Про це він розповів журналістам "ТиКиїв".

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Режисер Давид Петросян одного разу погодився працювати з однієї відомою співачкою, ім'я якої не розкриває. У той час митець потребував заробітку, втім проєкт так і не побачили глядачі.

"У мене була розмова з її продюсером, але ми не реалізували проєкт — я вирішив, що це не моє. Не можу таким займатись, скільки б не платили. Цей напрямок, ці люди, їхнє мислення… Я подумав: "Краще побуду без грошей, ніж піду в таке". Мені й зараз часто пропонують режисувати масштабні концерти зірок. Багато артистів, які хотіли представляти Україну на Євробаченні, зверталися до мене. До війни кліпи пропонували знімати. Але мені нецікаво просто обслуговувати когось", — зізнався Петросян.

Український режисер Давид Петросян. Фото: Вальдемар Горлушко

Режисер надає перевагу життю на зарплату в театрі, аніж витрачати свій ресурс та талант на шоубізнес.

"У театрі — не так. Ну, добре, я обслуговую Шекспіра. Але це приємніше, ніж обслуговувати Монатіка. Всіх грошей не заробиш. У театрі теж платять, хоч і не так", — пояснив Петросян.

Український режисер Давид Петросян. Фото: Вальдемар Горлушко

Нагадаємо, Давид Петросян зізнався, як ставиться до свого колеги Івана Уривського. Також він звернув увагу на проблеми в українському театрі, зокрема влаштування "по блату".