Вышел трейлер украинского горора "Конотопская ведьма" - видео

Фильм "Конотопская ведьма". Фото: скриншот

В скором времени в украинский кинопрокат выйдет фильм ужасов "Конотопская Ведьма". Презентовали трейлер, от которого мурашки выступают на коже. История повествует о влюбленной женщине, любимого которой убивают русские военные, и она решает отомстить.

Трейлер выложили на YouTube.

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"Конотопская ведьма" — это история о расплате за убийство украинцев. Волшебница из Конотопа давно отреклась от своих сил ради отношений, впрочем, когда россияне убивают ее любимого, она возвращается к делу своей жизни. Девушка жестоко мстит обидчикам.

Фильм "Конотопская ведьма". Фото: постер

Главную роль в фильме сыграла актриса Татьяна Малкова, любимого Ведьмы, Андрея — Тарас Цымбалюк, тетя — Елена Хохлаткина. Отряд российских захватчиков в фильме мастерски сыграли актеры Павел Вишняков, Иван Шаран, Ярослав Шахторин, Артем Сагитов, Сергей Сосновцев, Владислав Вербицкий, Ростислав Фоменко, Никита Слободенюк, Николай Головчак, Сергей Анипченко.

Фильм "Конотопская ведьма". Фото: постер

Автором идеи и сценаристом выступил Ярослав Войцешек, режиссером-постановщиком фильма стал Андрей Колесник, а продюсировала фильм Ирина Костюк.

Фильм "Конотопская ведьма". Фото: скриншот

В фильме немало VFX-эффектов и жутких сцен. В украинский кинопрокат фильм выйдет уже 22 августа 2024 года.

Фильм "Конотопская ведьма". Фото: постер

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