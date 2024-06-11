Вышел трейлер украинского горора "Конотопская ведьма" - видео

Украинский режиссер снял фильм ужасов "Конотопская ведьма" — трейлер
В скором времени в украинский кинопрокат выйдет фильм ужасов "Конотопская Ведьма". Презентовали трейлер, от которого мурашки выступают на коже. История повествует о влюбленной женщине, любимого которой убивают русские военные, и она решает отомстить.
Трейлер выложили на YouTube.
Сюжет украинского хоррора "Конотопская ведьма"
"Конотопская ведьма" — это история о расплате за убийство украинцев. Волшебница из Конотопа давно отреклась от своих сил ради отношений, впрочем, когда россияне убивают ее любимого, она возвращается к делу своей жизни. Девушка жестоко мстит обидчикам.
Главную роль в фильме сыграла актриса Татьяна Малкова, любимого Ведьмы, Андрея — Тарас Цымбалюк, тетя — Елена Хохлаткина. Отряд российских захватчиков в фильме мастерски сыграли актеры Павел Вишняков, Иван Шаран, Ярослав Шахторин, Артем Сагитов, Сергей Сосновцев, Владислав Вербицкий, Ростислав Фоменко, Никита Слободенюк, Николай Головчак, Сергей Анипченко.
Автором идеи и сценаристом выступил Ярослав Войцешек, режиссером-постановщиком фильма стал Андрей Колесник, а продюсировала фильм Ирина Костюк.
В фильме немало VFX-эффектов и жутких сцен. В украинский кинопрокат фильм выйдет уже 22 августа 2024 года.
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