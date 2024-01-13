Украинцы возмутились на HBO из-за пророссийского актера, которого утвердили в "Белый лотос"

Фрагмент сериала "Белый лотос". Фото: Instagram/thewhitelotus

Телеканал HBO, производящий немало популярных сериалов, попал в скандал из-за российского актера сербского происхождения Милоша Биковича. Его утвердили в основной каст третьего сезона "Белого лотоса", съемки которого начнутся уже в скором времени. Украинцы возмущены выбором американских кинопродюсеров.

Соответствующие комментарии появились под сообщением HBO в Instagram.

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Милош Бикович уже давно снимается в России, а в 2021 году получил гражданство страны-террориста. Он снимался в спин-оффи сериала "Кухня" и фильме "Холоп 2", установившем кассовые рекорды на кинорынке РФ в эти новогодние праздники. Бикович считает, что в западных странах нет демократии и напоминает им военную операцию в Югославии.

Поэтому, и конечно из-за денег, которые ему предлагают за съемки, Милош поддерживает российский режим, который в 2014 году начал войну в Украине. Поэтому украинцев возмутила новость от HBO. Более того, стриминговая платформа и телеканал опубликовали Биковича первым в списке актеров, которые присоединятся к съемкам.

Рубликация HBO. Скриншот: Instagram/hbo

Под сообщением HBO свои комментарии оставили сотни украинцев. Они призывают руководство телеканала пересмотреть свою позицию по поводу каста.

Милош поддерживает Россию и любит Путина. Действительно ли так выглядят большие санкции? Какой стыд

HBO, вы как Милош поддерживаете войну в Украине и геноцид украинского народа?

Вам должно быть стыдно. И помните, что у актера тоже руки в крови за поддержку Путина.

Кого сыграет путинист, не уточняется. Кстати, его профиль в Instagram не доступен в Украине. Каст также пополнили Кристиан Фридель, Морган О'Райлли, Лек Патравади и Шалин Пейрис. Они присоединились к ранее объявленным актерам Лесли Бибб, Джейсону Айзексу, Мишель Монахан, Паркеру Поузи, Дому Хетракул и Тайме Тхаптхимтхонг.

Съемки третьего сезона начнутся в феврале на островах Самуи, Пхукете и столице Таиланда, Бангкоке. Детали сюжета пока не разглашаются. Однако известно, что сюжет будет следовать новой группе гостей на курорте "Белый лотос".

Напомним, ранее мы писали, что украинцы захейтили российскую актрису родом из Мариуполя, часто отдыхавшую в Киеве. Также мы рассказывали, что с пропутинского блогера Анастасии Ивлеевой хотят взыскать почти миллион долларов.