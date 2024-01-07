Українці захейтили російську акторку родом з Маріуполя, яка часто відпочивала в Києві

Російська акторка Ірина Горбачова. Фото: Instagram/irina_gorbacheva

Напередодні російська акторка Ірина Горбачова дала перше велике інтерв’ю під час повномасштабної війни. До 24 лютого 2022 року вона часто була в Києві та мала дружбу з багатьма відомими людьми в українському шоу-бізнесі. То ж не дивно, що зараз Горбачова отримала чимало хейту в соцмережах.

Відповідні повідомлення росіянка отримала під останньою публікацією у своєму Instagram.

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Хейт Ірини Горбачової

Під час повномасштабної війни 35-річна акторка розлучилась з фронтменом гурту Quest Pistols Антоном Савлеповим. Пара не коментувала проблеми в шлюбі, але подейкували: причиною стала громадянська позиція Ірини. Вона народилась в Маріуполі, але в дев’ять років переїхала в Московську область.

Після початку повномасштабної війни від Горбачової, за її словами, відвернулись майже всі друзі. В той час як російська армія запускала ракети по Україні, вона відвідувала кінофестиваль путініста Микити Михалкова та продовжувала мовчати про повномасштабну війну.

"Я не хочу відмовлятися і говорити, що я не частина своєї країни, я не частина своєї держави. Я частина своєї країни та держави. Я частина будь-якого процесу, який відбувається у моїй країні. Я вибираю тут бути та жити. Це, звичайно ж, на мене вдарило, тому що 95% моїх друзів від мене відвернулися. Я розуміла, що я роблю і розуміла, що мені прилетить. Раніше я у багатьох моментах вибирала щось ігнорувати, не бачити, не дивитись", — розповіла в інтерв’ю Горбачова.

Українці в соцмережах не промовчали та висловили все Ірині, яка раніше буквально жила в Україні та казала компліменти нашій країні.

А так хочеться запитати, чи ти пам'ятаєш той "Кураж-базар" на ВДНГ у Києві? Як тобі було весело з твоїми відсотками друзів.

Прощавайте, Ірочко. Сподіваємось в Україні більше не з'явитеся. Всього доброго

Не очікувано. Дякую, що відкрили очі. Відписуюсь від "хорошої руської"

Твоє рідне місто палало, задихалося від болю, крові та сліз людей. Зараз на кістках загиблих будують нові будинки. Але ти Ірочко, залишайся в системі там безпечніше буде! Тільки одного разу система може зламатися, ти станеш не при ділі, а рідна земля тобі не прийме.

Нагадаємо, раніше ми писали, що путініст Тарзан підтримав допис голлівудського актора Мікі Рурка про допомогу Україні. Також ми розповідали, що з пропутінської блогерки Івлєєвої хочуть стягнути майже мільйон доларів.