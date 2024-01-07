Українці захейтили російську акторку родом з Маріуполя, яка часто відпочивала в Києві
Напередодні російська акторка Ірина Горбачова дала перше велике інтерв’ю під час повномасштабної війни. До 24 лютого 2022 року вона часто була в Києві та мала дружбу з багатьма відомими людьми в українському шоу-бізнесі. То ж не дивно, що зараз Горбачова отримала чимало хейту в соцмережах.
Відповідні повідомлення росіянка отримала під останньою публікацією у своєму Instagram.
Хейт Ірини Горбачової
Під час повномасштабної війни 35-річна акторка розлучилась з фронтменом гурту Quest Pistols Антоном Савлеповим. Пара не коментувала проблеми в шлюбі, але подейкували: причиною стала громадянська позиція Ірини. Вона народилась в Маріуполі, але в дев’ять років переїхала в Московську область.
Після початку повномасштабної війни від Горбачової, за її словами, відвернулись майже всі друзі. В той час як російська армія запускала ракети по Україні, вона відвідувала кінофестиваль путініста Микити Михалкова та продовжувала мовчати про повномасштабну війну.
"Я не хочу відмовлятися і говорити, що я не частина своєї країни, я не частина своєї держави. Я частина своєї країни та держави. Я частина будь-якого процесу, який відбувається у моїй країні. Я вибираю тут бути та жити. Це, звичайно ж, на мене вдарило, тому що 95% моїх друзів від мене відвернулися. Я розуміла, що я роблю і розуміла, що мені прилетить. Раніше я у багатьох моментах вибирала щось ігнорувати, не бачити, не дивитись", — розповіла в інтерв’ю Горбачова.
Українці в соцмережах не промовчали та висловили все Ірині, яка раніше буквально жила в Україні та казала компліменти нашій країні.
- А так хочеться запитати, чи ти пам'ятаєш той "Кураж-базар" на ВДНГ у Києві? Як тобі було весело з твоїми відсотками друзів.
- Прощавайте, Ірочко. Сподіваємось в Україні більше не з'явитеся. Всього доброго
- Не очікувано. Дякую, що відкрили очі. Відписуюсь від "хорошої руської"
- Твоє рідне місто палало, задихалося від болю, крові та сліз людей. Зараз на кістках загиблих будують нові будинки. Але ти Ірочко, залишайся в системі там безпечніше буде! Тільки одного разу система може зламатися, ти станеш не при ділі, а рідна земля тобі не прийме.
Нагадаємо, раніше ми писали, що путініст Тарзан підтримав допис голлівудського актора Мікі Рурка про допомогу Україні. Також ми розповідали, що з пропутінської блогерки Івлєєвої хочуть стягнути майже мільйон доларів.
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