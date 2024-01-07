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Українці захейтили російську акторку родом з Маріуполя, яка часто відпочивала в Києві

7 січня 2024 09:12
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Стас Кожушко
Редактор
Українці захейтили російську акторку родом з Маріуполя, яка часто відпочивала в Києві
Російська акторка Ірина Горбачова. Фото: Instagram/irina_gorbacheva
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні російська акторка Ірина Горбачова дала перше велике інтерв’ю під час повномасштабної війни. До 24 лютого 2022 року вона часто була в Києві та мала дружбу з багатьма відомими людьми в українському шоу-бізнесі. То ж не дивно, що зараз Горбачова отримала чимало хейту в соцмережах.

Відповідні повідомлення росіянка отримала під останньою публікацією у своєму Instagram

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Хейт Ірини Горбачової

Під час повномасштабної війни 35-річна акторка розлучилась з фронтменом гурту Quest Pistols Антоном Савлеповим. Пара не коментувала проблеми в шлюбі, але подейкували: причиною стала громадянська позиція Ірини. Вона народилась в Маріуполі, але в дев’ять років переїхала в Московську область. 

Після початку повномасштабної війни від Горбачової, за її словами, відвернулись майже всі друзі. В той час як російська армія запускала ракети по Україні, вона відвідувала кінофестиваль путініста Микити Михалкова та продовжувала мовчати про повномасштабну війну. 

"Я не хочу відмовлятися і говорити, що я не частина своєї країни, я не частина своєї держави. Я частина своєї країни та держави. Я частина будь-якого процесу, який відбувається у моїй країні. Я вибираю тут бути та жити. Це, звичайно ж, на мене вдарило, тому що 95% моїх друзів від мене відвернулися. Я розуміла, що я роблю і розуміла, що мені прилетить. Раніше я у багатьох моментах вибирала щось ігнорувати, не бачити, не дивитись", — розповіла в інтерв’ю Горбачова. 

Українці в соцмережах не промовчали та висловили все Ірині, яка раніше буквально жила в Україні та казала компліменти нашій країні. 

  • А так хочеться запитати, чи ти пам'ятаєш той "Кураж-базар" на ВДНГ у Києві? Як тобі було весело з твоїми відсотками друзів.
  • Прощавайте, Ірочко. Сподіваємось в Україні більше не з'явитеся. Всього доброго
  • Не очікувано. Дякую, що відкрили очі. Відписуюсь від "хорошої руської"
  • Твоє рідне місто палало, задихалося від болю, крові та сліз людей. Зараз на кістках загиблих будують нові будинки.  Але ти Ірочко, залишайся в системі там безпечніше буде! Тільки одного разу система може зламатися, ти станеш не при ділі, а рідна земля тобі не прийме.

Нагадаємо, раніше ми писали, що путініст Тарзан підтримав допис голлівудського актора Мікі Рурка про допомогу Україні. Також ми розповідали, що з пропутінської блогерки Івлєєвої хочуть стягнути майже мільйон доларів.

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