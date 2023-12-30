З пропутінської блогерки Івлєєвої хочуть стягнути майже мільйон доларів

Російська блогерка Анастасія Івлєєва та гості її вечірки. Фото: Google

З організаторки "голої" вечірки в Москві, блогерки Анастасії Івлєєвої, через яку в Росії скасували чимало зіркових пропагандистів, хочуть стягнути кругленьку суму. Раніше колишню ведучу тревел-шоу "Орел і Решка" оштрафували на 1 100 доларів. Зараз сума в рази більша.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Грошове стягнення з Анастасії Івлєєвлої

Керівництво клубу "Мутабор", де проходила скандальна вечірка, на якій засвітилися Anna Asti (Ганна Дзюба), Лоліта Мілявська, Філіп Кіркоров та інші путіністи, хоче відсудити у блогерки 70 млн рублів (майже 785 тисяч доларів). Причина — зіпсована репутація закладу.

Згідно з підписаним Івлєєвою договором про оренду, вона зобов'язалася не порушувати російське законодавство і не використовувати ненормативну лексику, а також гарантувала відсутність провокацій чи інших дій, спрямованих на дискредитацію клубу.

Анастасія Івлєєва та Anna Asti на скандальній вечірці. Фото: Google

Усього за оренду приміщення Івлєєва мала віддати 3 млн рублів (33 600 доларів). Проте блогерка досі не виплатила 960 тисяч рублів і суму, що не називається, за алкоголь з бару.

Нагадаємо, раніше ми писали, що експродюсерка Лободи розгромила путіністів, які були на "голій" вечірці в Москві. Також ми розповідали, що пропагандист Кіркоров виправдався перед Дмитром Пєсковим за "голу" вечірку в Москві.