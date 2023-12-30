Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow З пропутінської блогерки Івлєєвої хочуть стягнути майже мільйон доларів arrow

З пропутінської блогерки Івлєєвої хочуть стягнути майже мільйон доларів

30 грудня 2023 19:53
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
З пропутінської блогерки Івлєєвої хочуть стягнути майже мільйон доларів
Російська блогерка Анастасія Івлєєва та гості її вечірки. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

З організаторки "голої" вечірки в Москві, блогерки Анастасії Івлєєвої, через яку в Росії скасували чимало зіркових пропагандистів, хочуть стягнути кругленьку суму. Раніше колишню ведучу тревел-шоу "Орел і Решка" оштрафували на 1 100 доларів. Зараз сума в рази більша. 

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Грошове стягнення з Анастасії Івлєєвлої

Керівництво клубу "Мутабор", де проходила скандальна вечірка, на якій засвітилися Anna Asti (Ганна Дзюба), Лоліта Мілявська, Філіп Кіркоров та інші путіністи, хоче відсудити у блогерки 70 млн рублів (майже 785 тисяч доларів). Причина — зіпсована репутація закладу. 

Згідно з підписаним Івлєєвою договором про оренду, вона зобов'язалася не порушувати російське законодавство і не використовувати ненормативну лексику, а також гарантувала відсутність провокацій чи інших дій, спрямованих на дискредитацію клубу.

Анастасія Івлєєва та Anna Asti на скандальній вечірці. Фото: Google

Усього за оренду приміщення Івлєєва мала віддати 3 млн рублів (33 600 доларів). Проте блогерка досі не виплатила 960 тисяч рублів і суму, що не називається, за алкоголь з бару.

Нагадаємо, раніше ми писали, що експродюсерка Лободи розгромила путіністів, які були на "голій" вечірці в Москві. Також ми розповідали, що пропагандист Кіркоров виправдався перед Дмитром Пєсковим за "голу" вечірку в Москві.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

18 грудня 2023

11:54 Мудрик і Миколенко можуть опинитися в одному клубі — це не Челсі

Актуальне по темі