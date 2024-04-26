Рэпер Потап оконфузился.

Украинцы пристыдили Потапа за глупое видео — как опять опозорился рэпер
Украинский рэпер Потап продолжает портить свою репутацию. В этот раз он хотел прорекламировать новую песню своей жены Насти Каменских, а нарвался на хейт.
Звезда выложила видео в TikTok.
Потапа захейтили из-за его поддержки Насти Каменских
Украинский рэпер Потап выложил видео, в котором анонсирует выход новой песни его жены-певицы Насти Каменских. Очевидно, он доволен ее развитием, впрочем, украинцы иного мнения.
"Хеллоу Китти, если попадаю, то "MOLOKO" становится мировым хитом. Оууу", — говорит в видео рэпер и не попадает. Однако, продолжает повторять нарратив песни.
Украинцы сразу захейтили его агитационный ролик, ведь их возмущает, что во время войны рэпер играет в баскетбол за границей. Они называют его "уклонистом", а их творчество с Настей Каменских — "гадостью".
"Их вообще кто-то слушает? Не переношу их с самого детства".
"У-уклонист".
"Песня "MOLOKO" — это полный трешняк".
"Бред. Я уже не выдерживаю".
"С таким произношением, как у Насти, вряд ли эта песня станет хитом. Дочь дала послушать испанцам, они смеялись, как кони".
Потап не в первый раз оконфузился
Рэпер настолько старается поддержать свою жену и игнорирует общественное мнение о нем, что даже примерял маску коровы. Артист также продолжает находиться за границей и это тоже бесит украинцев.
Напомним, певицу Настю Каменских захейтили за купание в молоке и сравнение женщины с коровой. Также заметили, как она флиртовала с молодым красавчиком и совсем забыла, что замужем.
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