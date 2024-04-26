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Украинцы пристыдили Потапа за глупое видео — как опять опозорился рэпер

26 апреля 2024 22:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Рэпер Потап оконфузился.
Украинский рэпер и продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинский рэпер Потап продолжает портить свою репутацию. В этот раз он хотел прорекламировать новую песню своей жены Насти Каменских, а нарвался на хейт.

Звезда выложила видео в TikTok.

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Потапа захейтили из-за его поддержки Насти Каменских

Украинский рэпер Потап выложил видео, в котором анонсирует выход новой песни его жены-певицы Насти Каменских. Очевидно, он доволен ее развитием, впрочем, украинцы иного мнения.

"Хеллоу Китти, если попадаю, то "MOLOKO" становится мировым хитом. Оууу", — говорит в видео рэпер и не попадает. Однако, продолжает повторять нарратив песни.

Комментарии о видео Потапа. Фото: tiktok.com/@potapreal
Комментарии о видео Потапа. Фото: tiktok.com/@potapreal

Украинцы сразу захейтили его агитационный ролик, ведь их возмущает, что во время войны рэпер играет в баскетбол за границей. Они называют его "уклонистом", а их творчество с Настей Каменских — "гадостью".

"Их вообще кто-то слушает? Не переношу их с самого детства".

"У-уклонист".

"Песня "MOLOKO" — это полный трешняк".

"Бред. Я уже не выдерживаю".

"С таким произношением, как у Насти, вряд ли эта песня станет хитом. Дочь дала послушать испанцам, они смеялись, как кони".

Комментарии о видео Потапа. Фото: tiktok.com/@potapreal
Комментарии о видео Потапа. Фото: tiktok.com/@potapreal
Комментарии о видео Потапа. Фото: tiktok.com/@potapreal
Комментарии о видео Потапа. Фото: tiktok.com/@potapreal

Потап не в первый раз оконфузился

Рэпер настолько старается поддержать свою жену и игнорирует общественное мнение о нем, что даже примерял маску коровы. Артист также продолжает находиться за границей и это тоже бесит украинцев.

Напомним, певицу Настю Каменских захейтили за купание в молоке и сравнение женщины с коровой. Также заметили, как она флиртовала с молодым красавчиком и совсем забыла, что замужем.

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