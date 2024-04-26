Репер Потап осоромився — відео

Український репер і продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Український репер Потап продовжує псувати свою репутацію. Цього разу він хотів прорекламувати нову пісню своєї дружини Насті Каменських, а нарвався на хейт.

Зірка виклав відео у TikTok.

Читайте також:

Потапа захейтили через його підтримку Насті Каменських

Український репер Потап виклав відео, у якому анонсує вихід нової пісні його дружини-співачки Насті Каменських. Очевидно, він задоволений її розвитком, втім українці інакшої думки.

"Хеллоу Кітті, якщо влучаю, то "MOLOKO" стає світовим хітом. Оууу", — каже у відео репер і не влучає. Однак, продовжує повторювати наратив пісні.

Коментарі про відео Потапа. Фото: tiktok.com/@potapreal

Українці відразу захейтили його агітаційний ролик, адже їх обурює, що під час війни репер грає у баскетбол закордоном. Вони називають його "ухилянтом", а їхню творчість з Настею Каменських — "бридотою".

"Їх взагалі хтось слухає? Не переношу їх з самого дитинства".

"У-ухилянт".

"Пісня "MOLOKO" — це повний трешняк".

"Бридко. Я вже не витримую".

"З такою вимовою, як у Насті, наврядчи ця пісня стане хітом. Донька дала послухати іспанцям, вони сміялись, як коні".

Коментарі про відео Потапа. Фото: tiktok.com/@potapreal

Коментарі про відео Потапа. Фото: tiktok.com/@potapreal

Потап не вперше осоромився

Репер настільки вболіває за свою дружину і ігнорує суспільну думку про нього, що навіть приміряв маску корови. Артист також продовжує перебувати закордоном і це дратує українців.

Нагадаємо, співачку Настю Каменських захейтили за купання в молоці та порівнянні жінки з коровою. Також помітили, як вона фліртувала з молодим красунчиком і зовсім забула, що одружена.