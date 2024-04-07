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Украинцы вывели в топ Spotify пропагандистскую песню "Да, я русский"

7 апреля 2024 21:15
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Украинцы вывели в топ Spotify песню "Да, я русский" - детали
Вероятный втор песни "Да, я русский" и клипе. Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинский музыкальный топ в Spotify снова возглавил русский трек. Пропагандистская песня "Да, я русский" была выпущена для выборов президента в РФ.

Заметил феномен Telegram-канал "Еврофаны".

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Популярный цифровой музыкальный сервис Spotify опубликовал топ песен, которые больше всего слушали украинцы. В нем на втором месте оказался русский трек "Да, я русский".

Автор этой композиции "Наверное поэт" получает деньги за каждое прослушивание, позже платит налоги в России и таким образом спосирует армию страны-агрессора.

Рейтинг Spotify
Рейтинг Spotify. Фото: скриншот

Трек несет пропагандистский характер. В нем воспевается величие России и в то же время унижается Америка. Автор вложил все стереотипные нарративы РФ в текст.

"Да, я русский со мной Бог. Раша Раша государство наше. Наша Раша — Америка параша", — поется в песне.

Известно, что эта композиция была выпущена в альбоме "Сделано в России". Его выход был приурочен к 15 марта 2024 года, то есть выборам в РФ.

Напомним, известная грузинская певица Тамара Гвердцители считает, что в смерти ее матери виноват президент России Владимир Путин. Также рэпер Потап шокировал украинцев — выступил в пророссийском клубе в Германии.

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