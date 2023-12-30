Украинцы захейтили российскую певицу, которая приехала отдыхать в Карпаты

Российская певица, блогерша Алина Маслова. Фото: Instagram/maslova.alisha

На Рождество и Новый Год в Карпаты приехали праздновать не только украинцы. Так, например, не скрывает визит в горнолыжный курорт Драгобрат российская певица, блогерша Алина Маслова. На это уже отреагировали украинцы.

Соответствующие фото и видео появились в сториз Instagram Масловой.

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23-летняя блогерша приехала в Драгобрат вместе с семьей, которая живет в Тирасполе. Это столица непризнанной "ПМР" (Приднестровская Молдавская Республика), большинство жителей которой имеют российское гражданство.

Блогерша Алина Маслова приехала в Карпаты. Скриншот: Instagram/maslova.alisha

На фоне массированных ракетных обстрелов оккупантами нашей страны украинские пользователи выразили свое возмущение в комментариях. Ведь некоторые начали приветствовать Маслову в Карпатах и желать ей приятного отдыха. Певица удаляет отрицательные комментарии. Впрочем, некоторые из них все же остались под публикацией блогерши, которая живет и зарабатывает в Москве.

Украинцы возмущены визитом блогерши в Карпаты. Скриншот: Instagram/maslova.alisha

Певица ожидала подобную реакцию от подписчиков и посетителей ее страницы. Она отметила, что на 30% является молдаванкой, на 30% украинкой и 30% русской. Впрочем, кто она на 10%, одиозная блогерша уточнять не стала.

Скриншот: Instagram/maslova.alisha

Про Алину Маслову

Родилась в Тирасполе 12 октября 2000 года. Забеременела в 16 лет, ее избраннику было 18. Родители молодой пары настояли на свадьбе. Алина и Саша расписались на третьем месяце беременности У пары родилась дочь Эмили. Личную жизнь Маслова активно освещала в соцсетях.

Также блогерша строит музыкальную карьеру в России и уже выпустила немало песен. Следует отметить, что Маслова платит налоги в РФ, на которые Кремль производит, закупает оружие и с 2014 года ведет войну в Украине.

Напомним, ранее мы писали, что с пропутинской блогерши Анастасии Ивлеевой хотят взыскать почти миллион долларов. Также мы рассказывали, что пропагандист Филипп Киркоров оправдался перед Дмитрием Песковым за "голую" вечеринку в Москве.