Улыбающийся король Чарльз выписался из больницы после операции

Король Чарльз после операции. Фото: REUTERS

Король Чарльз ІІІ, перенесший операцию на простате, выписался из больницы и вернулся домой. Из больницы он выходил вместе с женой Камилой: улыбчивый и при параде.

Фото публикует Daily Mail.

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У 75-летнего монарха было диагностировано доброкачественное заболевание 17 января во время пребывания в Биркхолле, Абердиншир, после того как он прошел обследование.

Король Чарльз после операции. Фото: Daily Mail

У Чарльза обнаружили увеличенную простату из-за чего ему срочно понадобилась операция. Король хотел поделиться этой новостью о здоровье, чтобы смотивировать других мужчин пройти проверку.

Король Чарльз после операции. Фото: REUTERS

Операция прошла успешно и Чарльза уже выписали. Папарацци сняли его на выходе из больницы вместе с женой Камилой: они оба улыбались, а король махал рукой.

Несмотря на пережитую операцию, он оделся в костюм и галстук.

Известно, что король на месяц откажется от светских и рабочих мероприятий, чтобы отдохнуть и реабилитироваться.

Напомним, Кейт Миддлтон вернулась домой после операции.

Также мы писали, что королю Чарльзу сделали операцию.