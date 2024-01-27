Королю Чарльзу зробили операцію — як все пройшло

Король Чарльз. Фото: Reuters

Королева Камілла сьогодні повідомила, що король Карл III "почувається добре" в лікарні після лікування збільшення простати. Кейт Міддлтон залишається під наглядом лікарів після операції на черевній порожнині.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Перед операцією король навідав Кейт Міддлтон

Каміллу бачили, коли вона навідала чоловіка і посміхалася. Королева сказала підданим, що "з королем усе гаразд". Камілла виходила з лондонської клініки в Мерілебоні. Скільки часу Чарльз проведе в лікарні, невідомо.

Королева Камілла. Фото: Reuters

Король перед операцією також відвідав свою невістку, принцесу Уельську. Чарльз пройшов процедуру після того, як у нього діагностували доброякісне захворювання. Монарх відклав свої заходи на період одужання.

Камілла супроводжувала Чарльза на операціжю, що, на думку деяких, було незвичайним кроком, враховуючи, що покійна королева та принц Філіп зазвичай йшли до лікарні самі.

Принцеса Уельська залишається в лондонській клініці після операції на черевній порожнині. Очікується, що Кейт виконуватиме офіційні зобов’язання лише після Великодня.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Лікарня, де проходив лікування король Чарльз. Фото: Reuters

Кажуть, що Камілла сказала "трудоголіку" Чарльзу "сповільнитися" після року, сповненого заходами — він провів 516 івентів протягом 2023 року.

У неділю було підтверджено, що у колишньої невістки Чарльза Сари, герцогині Йоркської, діагностували рак шкіри.

Чарльз хотів поділитися деталями свого діагнозу, щоб заохотити інших чоловіків, які можуть відчувати симптоми, пройти обстеження.

Нагадаємо принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на операцію Кейт Міддлтон.

Раніше стало відомо, чому насправді Кейт Міддлтон не попрощалася з Єлизаветою ІІ перед її смертю.