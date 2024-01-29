Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Усміхнений король Чарльз виписався з лікарні після операції arrow

Усміхнений король Чарльз виписався з лікарні після операції

29 січня 2024 22:27
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Усміхнений король Чарльз виписався з лікарні після операції
Король Чарльз після операції. Фото: REUTERS
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Король Чарльз ІІІ, який переніс операцію на простаті, виписався з лікарні і повернувся додому. З лікарні він виходив разом з дружиною Камілою: усміхнений і при параді. 

Фото публікує Daily Mail

Читайте також:

Місяць відпочиватиме 

У 75-річного монарха було діагностовано доброякісне захворювання 17 січня під час перебування в Біркхоллі, Абердиншир, після того, як він пройшов обстеження.

 

Король Чарльз
Король Чарльз після операції. Фото: Daily Mail

У Чарльза виявили збільшену простату через що йому терміново знадобилася операція. Король хотів поділитися цією новиною про здоров'я, щоб заохотити інших чоловіків пройти перевірку.

 

Король Чарльз після операції. Фото: REUTERS

Операція пройшла успішно і Чарльза вже виписали. Папарацці відзняли його на виході з лікарні разом з дружиною Камілою: вони обоє посміхалися, а король махав рукою. 

Не зважаючи на пережиту операцію, він одягнувся у костюм та краватку. 

Відомо, що король на місяць відмовиться від світських і робочих заходів, щоб відпочити і реабілітуватися. 

Нагадаємо, Кейт Міддлтон повернулася додому після операції. 

Також ми писали, що королю Чарльзу зробили операцію. 

здоров'я
операція
принц Чарльз
королівська родина
Королева Камілла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі