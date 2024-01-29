Усміхнений король Чарльз виписався з лікарні після операції

Король Чарльз після операції. Фото: REUTERS

Король Чарльз ІІІ, який переніс операцію на простаті, виписався з лікарні і повернувся додому. З лікарні він виходив разом з дружиною Камілою: усміхнений і при параді.

Фото публікує Daily Mail.

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У 75-річного монарха було діагностовано доброякісне захворювання 17 січня під час перебування в Біркхоллі, Абердиншир, після того, як він пройшов обстеження.

Король Чарльз після операції. Фото: Daily Mail

У Чарльза виявили збільшену простату через що йому терміново знадобилася операція. Король хотів поділитися цією новиною про здоров'я, щоб заохотити інших чоловіків пройти перевірку.

Король Чарльз після операції. Фото: REUTERS

Операція пройшла успішно і Чарльза вже виписали. Папарацці відзняли його на виході з лікарні разом з дружиною Камілою: вони обоє посміхалися, а король махав рукою.

Не зважаючи на пережиту операцію, він одягнувся у костюм та краватку.

Відомо, що король на місяць відмовиться від світських і робочих заходів, щоб відпочити і реабілітуватися.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон повернулася додому після операції.

Також ми писали, що королю Чарльзу зробили операцію.