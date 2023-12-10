В Берлине прошла церемония награждения премии Европейской киноакадемии

Победители премии Европейской киноакадемии 2023 года. Фото: Instagram/europeanfilmacademy

В столице Германии, Берлине, где находится штаб-квартира Европейской киноакадемии, состоялась торжественная церемония награждения премии Европейской киноакадемии 2023 — главной кинопремии Европы. Лучшим европейским фильмом, обладателем главной награды, признали "Анатомию падения" (Франция).

Об этом сообщается в соцсетях премии.

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Создателя ленты "Анатомию падения" Жюстин Трие также отметили наградами за лучшие режиссуру и сценарий (в соавторстве с Артуром Арари). Исполнительница главной женской роли Сандра Гюллер стала лучшей европейской актрисой. Режиссера монтажа Лорена Сенешаля наградили премией за "Лучший европейский монтаж". "Анатомия падения" также получила Европейскую университетскую кинопремию, получив признание студентов европейских вузов.

В центре сюжета фильма — успешная писательница, подозреваемая в убийстве собственного мужа. Женщина всячески отрицает вину, но следствие открывает все больше подозрительных обстоятельств семейной жизни. И даже у сына появляются сомнения в невиновности матери. Лента выходит в украинских кинотеатрах уже на следующей неделе, 14 декабря.

Другие победители премии

Лучший европейский актер — Мадс Миккельсен ("Бастард")

Лучший европейский фильм для юной аудитории — "Забияка" (Великобритания)

Лучший европейский документальный фильм — "Сестринство бани по-черному" (Эстония, Франция, Исландия)

Лучший европейский анимационный фильм — "Мечты роботов" (Испания, Франция)

Лучший европейский короткометражный фильм — "Трудно работать" (Австрия)

Приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) за Европейское открытие — "Как заняться сексом" (Великобритания, Греция)

Лучший европейский оператор — Расмус Видебек ("Бастард")

Лучшая европейская художница-постановщица — Эмита Фригато ("Химера")

Лучшие европейские грим и прически — Анам Лопес-Пуйсервер, Белен Лопес-Пуйсервер, Дэвид Марти, Монци Рибе ("Снежное сообщество")

Лучший европейский композитор — Маркус Биндер ("Ноль калорий")

Лучшие европейские звукорежиссеры — Джонни Берн, Тарн Уиллерс ("Зона интересов")

Лучшая европейская художница из костюмов — Кики Иландер ("Бастард")

Художница Кики Иландер. Фото: Instagram/europeanfilmacademy

Лучшие европейские визуальные эффекты — Феликс Берхес, Лаура Педро ("Снежное сообщество")

Премия за жизненные достижения — Ванесса Редгрейв.

Премия за достижения в мировом кинематографе — Исабель Койшет

Специальное почетное отличие — Бела Тарр.

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