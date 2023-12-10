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В Берліні відбулася церемонія нагородження премії Європейської кіноакадемії

10 грудня 2023 09:40
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Стас Кожушко
Редактор
В Берліні відбулася церемонія нагородження премії Європейської кіноакадемії
Переможці премії Європейської кіноакадемії 2023 року. Фото: Instagram/europeanfilmacademy
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В столиці Німеччини, Берліні, де розташована штаб-квартира Європейської кіноакадемії, відбулась урочиста церемонія нагородження премії Європейської кіноакадемії 2023 — головної кінопремії Європи. Найкращим європейським фільмом, володарем головної нагороди, визнали "Анатомію падіння" (Франція). 

Про це повідомляється в соцмережах премії. 

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Головні переможці

Творчиню стрічки "Анатомію падіння" Жюстін Тріє також відзначили нагородами за найкращі режисуру і сценарій (у співавторстві з Артуром Арарі). Виконавиця головної жіночої ролі Сандра Гюллер стала найкращою європейською акторкою. Режисера монтажу Лорена Сенешаля нагородили премією за "Найкращий європейський монтаж". "Анатомія падіння" також отримала Європейську університетську кінопремію, здобувши визнання студентів європейських вишів.

У центрі сюжету фільму — успішна письменниця, яку підозрюють у вбивстві власного чоловіка. Жінка всіляко заперечує провину, але слідство відкриває все більше підозрілих обставин сімейного життя. І навіть у сина з’являються сумніви в невинуватості матері. Стрічка виходить в українських кінотеатрах вже наступного тижня, 14 грудня.

Інші переможці премії

  • Найкращий європейський актор — Мадс Міккельсен ("Бастард")
  • Найкращий європейський фільм для юної аудиторії — "Забіяка" (Велика Британія)
  • Найкращий європейський документальний фільм — "Сестринство лазні по-чорному" (Естонія, Франція, Ісландія)
  • Найкращий європейський анімаційний фільм — "Мрії роботів" (Іспанія, Франція)
  • Найкращий європейський короткометражний фільм — "Важко працювати" (Австрія)
  • Приз Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕССІ) за Європейське відкриття — "Як зайнятися сексом" (Велика Британія, Греція)
  • Найкращий європейський оператор — Расмус Відебек ("Бастард")
  • Найкраща європейська художниця-постановниця — Еміта Фріґато ("Химера")
  • Найкращі європейські грим і зачіски — Анам Лопес-Пуйсервер, Белен Лопес-Пуйсервер, Девід Марті, Монці Рібе ("Снігова спільнота")
  • Найкращий європейський композитор — Маркус Біндер ("Нуль калорій")
  • Найкращі європейські звукорежисери — Джонні Берн, Тарн Віллерс ("Зона інтересів")
  • Найкраща європейська художниця з костюмів — Кікі Іландер ("Бастард")
Художниця Кікі Іландер. Фото: Instagram/europeanfilmacademy
  • Найкращі європейські візуальні ефекти — Фелікс Берхес, Лаура Педро ("Снігова спільнота")
  • Премія за життєві досягнення — Ванесса Редґрейв
  • Премія за досягнення у світовому кінематографі — Ісабель Койшет
  • Спеціальна почесна відзнака — Бела Тарр.

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька Джонні Деппа зіграла жертву вампіра в фільмі жахів "Носферату". Також ми розповідали, що зірка фільму "Довбуш" різко висловився про російськомовну молодь.

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