Зірка шоу "Аферисти в сітях" Лебідь порекомендувала подивитися саме ці фільми

Ведуча програми "Аферисти в сітях" Олена-Крістіна Лебідь. Фото: Instagram/elena_kristina_lebed

Багато хто складає списки фільмів, які хочуть подивитися затишними зимними вечорами під ковдрою. Хтось напередодні новорічних свят передивиться франшизи "Сам удома" чи "Гаррі Поттер". А хтось шукатиме новинки та питатиме рекомендації в друзів та приятелів. Ведуча популярного телепроєкту "Аферисти в сітях" Олена-Крістіна Лебідь розповіла, які ТОП-5 кінострічок її вразили останнім часом.

Про рекомендації зірки повідомляє "Новий канал", на якому вже багато років працює Олена-Крістіна.

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"Щедрик" (Україна, Польща)

"Будьте готові, що регулярно перехоплюватиме подих. Це фільм про нескінченні сердечність та силу української жінки! Може сказала трохи пафосно, але там реально глибоко душевно. Подивіться обов’язково".

"Оппенгеймер" (Велика Британія, США)

"Так, це сильне кіно. Дуже цікаво дивитися, як створювалася ядерна бомба, як саме до цього йшли її творці. Відчуєте, як щось йокнуло, коли перед випробуванням бомби творці уклали парі… Знаєте, на що? А чи не бабахне взагалі весь світ? Адже ніхто до кінця не знав силу хімічних реакцій складових бомби. І це досі головне питання".

"Привиди Венеції" (США, Велика Британія, Італія)

"Запаморочливий детектив! Все, як я люблю. Всі підозрюють одного, детектив Еркюль Пуаро – іншого, а вбивця зовсім неочікувано флопнувся через квіточки. Заінтригувала?".

"Смерть на Нілі" (Велика Британія, США)

"Фільм з тієї ж серії про Еркюля Пуаро, що й "Привиди Венеції". Він про багату та знамениту акторку, яка влаштовує круїз із друзями на своїй шикарній яхті. Але скоро власницю знаходять з простреленою головою. Виявляється, в круїз поїхали не лише друзі. Або, не всі друзі, хто ними прикидаються. Фінал викликав у мене шок".

"Люксембург, Люксембург" (Україна)

"Це просто топчик,10 з 10. Заради цього фільму я б навіть ініціювала український "Оскар" у вигляді золотого тризуба. І цей фільм зібрав би вагон нагород у всіх номінаціях. Я впевнена, жарти героїв можна розтягувати на цитати", — підсумувала Лебідь.

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька Джонні Деппа зіграла жертву вампіра в фільмі жахів "Носферату". Також ми розповідали, що зірка фільму "Довбуш" різко висловився про російськомовну молодь.