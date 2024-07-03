Дженнифер Энистон нашли экранного отца в сериале "Утреннее шоу"

Актриса Дженнифер Энистон в сериале "Утреннее шоу". Фото: Instagram/themorningshow

Появляются новые подробности предстоящего четвертого сезона популярного сериала "Утреннее шоу" от платформы Apple+. В новых эпизодах появится новый персонаж, а именно отец героини Дженнифер Энистон, телеведущей Алекс Леви.

Об этом сообщает издание Deadline.

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Экранный отец Дженнифер Энистон

Оскароносный британский актер Джереми Айронс, которому в сентябре исполнится 76 лет, перевоплотится на экранах в Мартина Леви. В предыдущих 30 эпизодах отец героини Дженнифер Энистон не появлялся. Фильмография у Айронса солидная. Последние его проекты — "Лига справедливости Зака Снайдера", "Дом Гуччи" и "Пчеловод".

Джереми Айронс появится на экране вместе с Риз Уизерспун, Билли Крудапом, Марком Дюплассом, Нестором Карбонеллом, Марион Котияр и другими звездами. А вот американскую актрису Джулианну Маргулис, сыгравшую одну из ключевых ролей в предыдущих сезонах, зрители не увидят.

Актриса Джулианна Маргулис не появится в новом сезоне сериала "Утреннее шоу". Фото: Instagram/themorningshow

"Утреннее шоу" частично основано на книге журналиста The New York Times Брайана Стелтера. Первый сезон сериала вышел в 2019 году.

Шоу получило множество наград, среди которых премии "Эмми". Последний, третий сезон увеличил количество зрителей сериала. "Утреннее шоу" стал сериалом с самым большим количеством номинаций на 29-й ежегодной церемонии вручения наград Ассоциации критиков.

Напомним, ранее мы писали, в какой стране снимают второй сезон сериала "Уэнздей" от стриминговой платформы Netflix. Также мы рассказывали, что в стриминговом сервисе HBO объявили имя режиссера, который будет снимать сериал о вселенной Гарри Поттера.