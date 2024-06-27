Хто став режисером нового серіалу про всесвіт Гаррі Поттера

В HBO оголосили ім'я режисера, який зніматиме серіал про всесвіт Гаррі Поттера
Стримінговий сервіс HBO визначився з режисером та шоуранером майбутнього серіалу франшизи Гаррі Поттера. Втім, вони не єдині, хто працюватиме над грандіозним шоу, вихід якого очікують мільйони фанатів.
Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Режисер серіалу про всесвіт Гаррі Поттера
Режисером кількох серій стане 59-річний британець Марк Майлод. Він працював над окремими епізодами "Гри престолів", а також серіалами "Спадкоємці" та "Вбиваючи Єву". Марка також долучили до другого сезону шоу "Останні з нас" з Педро Паскалем в головній ролі.
До майбутнього серіалу про всесвіт Гаррі Поттера HBO долучив й Франческу Гардінер. Вона відомий шоуранер та сценарист і працювала в декількох проєктах з Майлодом. Імена інших режисерів та авторів фентезійного проєкту в стримінговому сервісі поки не повідомляли.
Щодо авторки книг про всесвіт Гаррі Поттера, Джоан Роулінг, то вона виступить виконавчою продюсеркою проєкту разом з Нілом Блером та Рут Кенлі-Леттс. Орієнтовна прем'єра серіалу відбудеться 2026 року.
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