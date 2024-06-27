Хто став режисером нового серіалу про всесвіт Гаррі Поттера

Герої франшизи про Гаррі Поттера. Фото: Instagram/harrypotter

Стримінговий сервіс HBO визначився з режисером та шоуранером майбутнього серіалу франшизи Гаррі Поттера. Втім, вони не єдині, хто працюватиме над грандіозним шоу, вихід якого очікують мільйони фанатів.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

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Режисер серіалу про всесвіт Гаррі Поттера

Режисером кількох серій стане 59-річний британець Марк Майлод. Він працював над окремими епізодами "Гри престолів", а також серіалами "Спадкоємці" та "Вбиваючи Єву". Марка також долучили до другого сезону шоу "Останні з нас" з Педро Паскалем в головній ролі.

До майбутнього серіалу про всесвіт Гаррі Поттера HBO долучив й Франческу Гардінер. Вона відомий шоуранер та сценарист і працювала в декількох проєктах з Майлодом. Імена інших режисерів та авторів фентезійного проєкту в стримінговому сервісі поки не повідомляли.

Щодо авторки книг про всесвіт Гаррі Поттера, Джоан Роулінг, то вона виступить виконавчою продюсеркою проєкту разом з Нілом Блером та Рут Кенлі-Леттс. Орієнтовна прем'єра серіалу відбудеться 2026 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що режисер Гай Річі визначився, хто з зірок зіграє батьків Шерлока Холмса в його новому серіалі. Також ми розповідали, що зірка серіалу "Відьмак" Генрі Кавілл незабаром стане батьком.