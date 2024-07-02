Другий сезон серіалу "Венздей" знімають в новій країні

Вже не Румунія — в якій країні знімають другий сезон серіалу "Венздей"
Тривають зйомки другого сезону популярного серіалу "Венздей" від стримінгової компанії Netflix. Режисер Тім Бертон, виконавиця головної ролі Дженна Ортега та інші члени проєкту працюють в одній з європейських країн. Перший сезон знімали здебільшого в Румунії.
Про це повідомляє видання Variety.
Новий сезон "Венздей"
Робота над продовженням популярного шоу Netflix "Венздей" триває в Ірландії. Зйомки серіалу стануть найдорожчими в історії країни. З цього приводу прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс відвідав знімальний майданчик, де зустрівся з режисером серіалу Тімом Бертоном, шоураннерами Альфредом Гофом та Майлзом Мілларом, а також кількома продюсерами, які працюють над серіалом.
"Я радий, що Ірландію продовжують обирати як місце для зйомок серіалів і фільмів, що підтримує нашу економіку, створює робочі місця, демонструє наші творчі таланти і просуває нашу країну на світовій арені", — заявив Гарріс.
У травні Netflix анонсував акторський склад другого сезону шоу. До своїх ролей повернуться зірки серіалу Дженна Ортега, Кетрін Зіта-Джонс та Луїс Гусман. Також до зйомок доєдналися Тандіві Ньютон, Стів Бушемі та Крістофер Ллойд. Прем’єра запланована на наступний рік.
Зйомки першого сезону проходили у Румунії. Серіал вийшов на Netflix у листопаді 2022 року. Він розповів про дочку героїв Мортіші та Гомеса Аддамса, яка вирушила навчатися в академію Невермор. "Венздей" став одним з найуспішніших та популярних проєктів Netflix.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в стримінговому сервісі HBO оголосили ім'я режисера, який зніматиме серіал про всесвіт Гаррі Поттера. Також ми розповідали, що помер зірка серіалів"Розанна" і "Сабріна — юна відьма" американський актор Мартін Малл.
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