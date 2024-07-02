Другий сезон серіалу "Венздей" знімають в новій країні

Голлівудська акторка Дженна Ортега в ролі Венздей. Фото: Instagram/wednesdaynetflix

Тривають зйомки другого сезону популярного серіалу "Венздей" від стримінгової компанії Netflix. Режисер Тім Бертон, виконавиця головної ролі Дженна Ортега та інші члени проєкту працюють в одній з європейських країн. Перший сезон знімали здебільшого в Румунії.

Про це повідомляє видання Variety.

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Робота над продовженням популярного шоу Netflix "Венздей" триває в Ірландії. Зйомки серіалу стануть найдорожчими в історії країни. З цього приводу прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс відвідав знімальний майданчик, де зустрівся з режисером серіалу Тімом Бертоном, шоураннерами Альфредом Гофом та Майлзом Мілларом, а також кількома продюсерами, які працюють над серіалом.

"Я радий, що Ірландію продовжують обирати як місце для зйомок серіалів і фільмів, що підтримує нашу економіку, створює робочі місця, демонструє наші творчі таланти і просуває нашу країну на світовій арені", — заявив Гарріс.

Саймон Гарріс (праворуч) та Тім Бертон. Фото: Instagram/simonharristd

У травні Netflix анонсував акторський склад другого сезону шоу. До своїх ролей повернуться зірки серіалу Дженна Ортега, Кетрін Зіта-Джонс та Луїс Гусман. Також до зйомок доєдналися Тандіві Ньютон, Стів Бушемі та Крістофер Ллойд. Прем’єра запланована на наступний рік.

Зйомки першого сезону проходили у Румунії. Серіал вийшов на Netflix у листопаді 2022 року. Він розповів про дочку героїв Мортіші та Гомеса Аддамса, яка вирушила навчатися в академію Невермор. "Венздей" став одним з найуспішніших та популярних проєктів Netflix.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в стримінговому сервісі HBO оголосили ім'я режисера, який зніматиме серіал про всесвіт Гаррі Поттера. Також ми розповідали, що помер зірка серіалів"Розанна" і "Сабріна — юна відьма" американський актор Мартін Малл.