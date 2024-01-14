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У голливудского актера Адама Сендлера умер близкий друг

14 января 2024 12:03
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Стас Кожушко
Редактор
У голливудского актера Адама Сендлера умер близкий друг
Американский актер Адам Сэндлер. Фото: NBC
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Стас Кожушко
Редактор

В американском штате Калифорния скончался голливудский актер, модель Алек Массер. Звезде сериала "Все мои дети" было всего 50 лет. Соболезнования выразили не только фанаты, но и звездные друзья знаменитости.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Печальной новостью поделилась его невеста Пейдж Пресс. Впрочем, о причинах смерти популярного актера и модели пока не сообщается. 

Свои соболезнования выразил один из самых успешных голливудских актеров Адам Сендлер. Массер снимался в его фильме "Одноклассники". А за кадром знаменитости дружили.

"Я любил этого парня. Не могу поверить, что он ушел. Такой замечательный, смешной добрый человек. Я думаю об Алеке Массере и его семье, посылаю всю свою любовь. Настоящий большой любимый человек", — написал Адам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Adam Sandler (@adamsandler)

Больше всего Алек известен по роли Дель Генри в популярном американском сериале "Все мои дети". Он появился в 43 эпизодах шоу. Всего же у мыльной оперы более 10 тысяч серий.

Уроженец Нью-Йорка также являлся успешным фитнес-моделью и бодибилдером. Алек появлялся на обложках таких глянцев, как Men's Health, Men's Workout, Exercise Health.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Alec Musser (@alecmusser)

Напомним, ранее мы писали, что у певицы Ирины Федишин скончалась бабушка. Также мы рассказывали, что режиссер оскароносного фильма "Паразиты" призвал расследовать обстоятельства самоубийства своего коллеги, южнокорейского актера Ли Сон-Гюна.

смерть
Голливуд
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зарубежные звезды

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