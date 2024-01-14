У голливудского актера Адама Сендлера умер близкий друг

Американский актер Адам Сэндлер. Фото: NBC

В американском штате Калифорния скончался голливудский актер, модель Алек Массер. Звезде сериала "Все мои дети" было всего 50 лет. Соболезнования выразили не только фанаты, но и звездные друзья знаменитости.

Об этом сообщает издание Page Six.

Читайте также:

Смерть актера Алека Массера

Печальной новостью поделилась его невеста Пейдж Пресс. Впрочем, о причинах смерти популярного актера и модели пока не сообщается.

Свои соболезнования выразил один из самых успешных голливудских актеров Адам Сендлер. Массер снимался в его фильме "Одноклассники". А за кадром знаменитости дружили.

"Я любил этого парня. Не могу поверить, что он ушел. Такой замечательный, смешной добрый человек. Я думаю об Алеке Массере и его семье, посылаю всю свою любовь. Настоящий большой любимый человек", — написал Адам.

Больше всего Алек известен по роли Дель Генри в популярном американском сериале "Все мои дети". Он появился в 43 эпизодах шоу. Всего же у мыльной оперы более 10 тысяч серий.

Уроженец Нью-Йорка также являлся успешным фитнес-моделью и бодибилдером. Алек появлялся на обложках таких глянцев, как Men's Health, Men's Workout, Exercise Health.

Напомним, ранее мы писали, что у певицы Ирины Федишин скончалась бабушка. Также мы рассказывали, что режиссер оскароносного фильма "Паразиты" призвал расследовать обстоятельства самоубийства своего коллеги, южнокорейского актера Ли Сон-Гюна.