У голливудского актера Адама Сендлера умер близкий друг
В американском штате Калифорния скончался голливудский актер, модель Алек Массер. Звезде сериала "Все мои дети" было всего 50 лет. Соболезнования выразили не только фанаты, но и звездные друзья знаменитости.
Об этом сообщает издание Page Six.
Смерть актера Алека Массера
Печальной новостью поделилась его невеста Пейдж Пресс. Впрочем, о причинах смерти популярного актера и модели пока не сообщается.
Свои соболезнования выразил один из самых успешных голливудских актеров Адам Сендлер. Массер снимался в его фильме "Одноклассники". А за кадром знаменитости дружили.
"Я любил этого парня. Не могу поверить, что он ушел. Такой замечательный, смешной добрый человек. Я думаю об Алеке Массере и его семье, посылаю всю свою любовь. Настоящий большой любимый человек", — написал Адам.
Больше всего Алек известен по роли Дель Генри в популярном американском сериале "Все мои дети". Он появился в 43 эпизодах шоу. Всего же у мыльной оперы более 10 тысяч серий.
Уроженец Нью-Йорка также являлся успешным фитнес-моделью и бодибилдером. Алек появлялся на обложках таких глянцев, как Men's Health, Men's Workout, Exercise Health.
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