В голлівудського актора Адама Сендлера помер близький друг

Американський актор Адам Сендлер. Фото: NBC

В американському штаті Каліфорнія помер голлівудський актор, модель Алек Массер. Зірці серіалу "Всі мої діти" було лише 50 років. Співчуття висловили не тільки фанати, але й зіркові друзі знаменитості.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Сумною новиною поділилась його наречена Пейдж Пресс. Втім про причини смерті популярного актора та моделі наразі не повідомляється.

Свої співчуття висловив один з найуспішніших голлівудських акторів Адам Сендлер. Массер знімався в його фільмі "Однокласники". А поза кадром знаменитості дружили.

"Я любив цього хлопця. Не можу повірити, що він пішов. Такий чудовий, смішний добрий чоловік. Я думаю про Алека Массера та його сім’ю, надсилаю всю свою любов. Справжня велика кохана людина", — написав Адам.

Найбільше Алек відомий за роллю Дель Генрі в популярному американському серіалі "Всі мої діти". Він з’явився в 43 епізодах шоу. Всього ж мильна опера має понад 10 тисяч серій.

Уродженець Нью-Йорка також був успішним фітнес-моделлю та бодібілдером. Алек з'являвся на обкладинках таких глянців, як Men’s Health, Men’s Workout, Exercise Health.

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