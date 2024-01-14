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В голлівудського актора Адама Сендлера помер близький друг

14 січня 2024 12:03
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Стас Кожушко
Редактор
В голлівудського актора Адама Сендлера помер близький друг
Американський актор Адам Сендлер. Фото: NBC
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Стас Кожушко
Редактор

В американському штаті Каліфорнія помер голлівудський актор, модель Алек Массер. Зірці серіалу "Всі мої діти" було лише 50 років. Співчуття висловили не тільки фанати, але й зіркові друзі знаменитості. 

Про це повідомляє видання Page Six

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Сумною новиною поділилась його наречена Пейдж Пресс. Втім про причини смерті популярного актора та моделі наразі не повідомляється. 

Свої співчуття висловив один з найуспішніших голлівудських акторів Адам Сендлер. Массер знімався в його фільмі "Однокласники". А поза кадром знаменитості дружили.

"Я любив цього хлопця. Не можу повірити, що він пішов. Такий чудовий, смішний добрий чоловік. Я думаю про Алека Массера та його сім’ю, надсилаю всю свою любов. Справжня велика кохана людина", — написав Адам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Adam Sandler (@adamsandler)

Найбільше Алек відомий за роллю Дель Генрі в популярному американському серіалі "Всі мої діти". Він з’явився в 43 епізодах шоу. Всього ж мильна опера має понад 10 тисяч серій.

Уродженець Нью-Йорка також був успішним фітнес-моделлю та бодібілдером. Алек з'являвся на обкладинках таких глянців, як Men’s Health, Men’s Workout, Exercise Health.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alec Musser (@alecmusser)

Нагадаємо, раніше ми писали, що в співачки Ірини Федишин померла бабуся. Також ми розповідали, що режисер оскароносного фільму "Паразити" закликав розслідувати обставини самогубства свого колеги, південнокорейського актора Лі Сон-Гюна.

смерть
Голлівуд
актори
закордонні зірки

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