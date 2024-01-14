В голлівудського актора Адама Сендлера помер близький друг
В американському штаті Каліфорнія помер голлівудський актор, модель Алек Массер. Зірці серіалу "Всі мої діти" було лише 50 років. Співчуття висловили не тільки фанати, але й зіркові друзі знаменитості.
Про це повідомляє видання Page Six.
Смерть актора Алека Массера
Сумною новиною поділилась його наречена Пейдж Пресс. Втім про причини смерті популярного актора та моделі наразі не повідомляється.
Свої співчуття висловив один з найуспішніших голлівудських акторів Адам Сендлер. Массер знімався в його фільмі "Однокласники". А поза кадром знаменитості дружили.
"Я любив цього хлопця. Не можу повірити, що він пішов. Такий чудовий, смішний добрий чоловік. Я думаю про Алека Массера та його сім’ю, надсилаю всю свою любов. Справжня велика кохана людина", — написав Адам.
Найбільше Алек відомий за роллю Дель Генрі в популярному американському серіалі "Всі мої діти". Він з’явився в 43 епізодах шоу. Всього ж мильна опера має понад 10 тисяч серій.
Уродженець Нью-Йорка також був успішним фітнес-моделлю та бодібілдером. Алек з'являвся на обкладинках таких глянців, як Men’s Health, Men’s Workout, Exercise Health.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в співачки Ірини Федишин померла бабуся. Також ми розповідали, що режисер оскароносного фільму "Паразити" закликав розслідувати обставини самогубства свого колеги, південнокорейського актора Лі Сон-Гюна.
Читайте Новини.LIVE!