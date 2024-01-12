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Режисер "Паразитів" закликав розслідувати обставини самогубства свого колеги

12 січня 2024 22:13
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Стас Кожушко
Редактор
Режисер "Паразитів" закликав розслідувати обставини самогубства свого колеги
Режисер Пон Чжун Хо. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Наприкінці минулого року відомий південнокорейський актор, який став міжнародною зіркою завдяки ролі в оскароносному фільмі "Паразити", Лі Сон-Гюн був знайдений мертвим на одній з парковок Сеулу. 48-річний актор наклав на себе руки. Режисер Пон Чжун Хо разом із ще 2000 культурними діячами Південної Кореї вимагають провести розслідування обставин його смерті.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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Представники південнокорейської кіноіндустрії, які створили асоціацію солідарності серед діячів культури, виступили із заявою, яка потребує з'ясування причин смерті Лі Сон Гюна. Крім оскароносного Пон Чжун Хо, в ініціативі взяли участь актор Кім Ій Сон, співак Юн Чжон Сін та режисер Чан Хан Чжун.

Вони ставлять під сумнів законність публікації в пресі поліцією міста Інчон подробиць справи щодо актора-самогубці.

Актор Лі Сон Гюн. Фото: The Korea Times

Знаменитості засудили висвітлення справи деякими виданнями та блогерами. За їхніми словами, автори матеріалів наголошували на особистому житті актора і використовували неперевірену інформацію заради хайпу.

Постановник Лі Вон Тхе закликав владу ухвалити закони, що захищають права тих, хто перебуває під слідством, та забезпечують конфіденційність інформації, пов'язаної з кримінальними розслідуваннями.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві попрощались з Народним артистом України Віталієм Білоножком. Також ми розповідали, що розповідали про знаменитостей, які померли 2023 року.

смерть
Південна Корея
актори
закордонні зірки

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