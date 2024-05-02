На отца Леди Гаги напал бездомный.

Американская актриса и певица Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga

Отец американской актрисы и певицы Леди Гаги, ресторатор Джо Джерманотта рассказал о том, что на него напали возле церкви в Нью-Йорке. Он отметил, что в последнее время город погрузился в беспредел.

Об этом он заявил в интервью Fox Business.

Читайте также:

Отец Леди Гаги не чувствует себя безопасно в Нью-Йорке

Отец Леди Гаги стал жертвой нападения в Нью-Йорке. Ресторатора возле церкви преследовал человек, который очень странно себя вел.

"На меня совсем недавно было совершено нападение у приходской церкви. Это произошло в 7:30 утра. Не знаю, был ли это бездомный, он был какой-то сам не свой... Сначала он оттолкнул пастора церкви. А потом он спустился по лестнице и пошел за мной", — заявил Джерманотта.

Предприниматель добавил, что в городе существенно выросла преступность на фоне ожесточенных антиизраильских протестов, охвативших Колумбийский и Нью-Йоркский университеты. Всю ответственность за обстановку в городе он возлагает на местные власти.

Леди Гага с отцом Джо Джерманоттой. Фото: Reuters

"В городе стало опасно находиться по нескольким причинам, не только из-за роста преступности. Сейчас там воцарился хаос... Могу вам точно сказать, что больше всего мы пострадаем от экономики. В ней наблюдается устойчивый спад с тех пор, как зашла новая администрация, пришел новый мэр, начала расти преступность и за дело взялись новички", — объяснил ресторатор.

Напомним, ранее мы писали, что Леди Гага появилась на публике с кольцом. А также киностудия Warner Bros. показала первый тизер-трейлер нового фильма "Джокер: Безумие на двоих", в котором одну из главных ролей сыграет Леди Гага.