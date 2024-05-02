Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В Нью-Йорке напали на отца Леди Гаги arrow

В Нью-Йорке напали на отца Леди Гаги

2 мая 2024 12:37
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
На отца Леди Гаги напал бездомный.
Американская актриса и певица Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Отец американской актрисы и певицы Леди Гаги, ресторатор Джо Джерманотта рассказал о том, что на него напали возле церкви в Нью-Йорке. Он отметил, что в последнее время город погрузился в беспредел.

Об этом он заявил в интервью Fox Business.

Читайте также:

Отец Леди Гаги не чувствует себя безопасно в Нью-Йорке

Отец Леди Гаги стал жертвой нападения в Нью-Йорке. Ресторатора возле церкви преследовал человек, который очень странно себя вел.

"На меня совсем недавно было совершено нападение у приходской церкви. Это произошло в 7:30 утра. Не знаю, был ли это бездомный, он был какой-то сам не свой... Сначала он оттолкнул пастора церкви. А потом он спустился по лестнице и  пошел за мной", — заявил Джерманотта.

Предприниматель добавил, что в городе существенно выросла преступность на фоне ожесточенных антиизраильских протестов, охвативших Колумбийский и Нью-Йоркский университеты. Всю ответственность за обстановку в городе он возлагает на местные власти.

Леди Гага с отцом
Леди Гага с отцом Джо Джерманоттой. Фото: Reuters

"В городе стало опасно находиться по нескольким причинам, не только из-за роста преступности. Сейчас там воцарился хаос... Могу вам точно сказать, что больше всего мы пострадаем от экономики. В ней наблюдается устойчивый спад с тех пор, как зашла новая администрация, пришел новый мэр, начала расти преступность и за дело взялись новички", — объяснил ресторатор.

Напомним, ранее мы писали, что Леди Гага появилась на публике с кольцом. А также киностудия Warner Bros. показала первый тизер-трейлер нового фильма "Джокер: Безумие на двоих", в котором одну из главных ролей сыграет Леди Гага.

США
скандал
нападение
Леди Гага
Нью-Йорк
бездомные
отец
зарубежные звезды
Америка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри