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В доспехах и под обстрелом — Jerry Heil и Alyona Alyona зажгли на репетиции Евровидения

27 апреля 2024 21:20
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Jerry Heil и Alyona Alyona показали номер на репетиции Евровидения.
Представительницы Украины на Евровидении Jerry Heil и Alyona Alyona. Фото: instagram/eurovision
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинские певицы Jerry Heil и Alyona Alyona уже провели свою первую репетицию на Евровидении. Они показали свой конкурсный номер и он посвящен войне в Украине.

Фотографии появились в Telegram-канале "Еврофаны".

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Jerry Heil и Alyona Alyona показали свой номер на Евровидении

Представительницы Украины на Евровидении-2024 Jerry Heil и Alyona Alyona отбыли первую репетицию. Девушки кардинально сменили номер, костюмы и даже цветовую палитру. Если на Национальном отборе они были в черном, то на репетиции появились в нарядах пустынного цвета.

Jerry Heil стилисты одели в легкое платье пастельно-нюдового цвета, а также на ее плечах заметили доспех. Она напомнила образ "выжившей в тяжелейших условиях". Что и неудивительно, ведь позади нее падают оранжевые вспышки, вероятно символизирующие ракетные обстрелы.

Певица Jerry Heil на первой репетиции Евровидения-2024. Фото: instagram/eurovision
Певица Jerry Heil на первой репетиции Евровидения-2024. Фото: instagram/eurovision

Реперка Alyona Alyona одета в металлические доспехи и частично рыцарскую перчатку. Стилисты оставили ее фирменный пучок, как прическу, впрочем добавили широкополую одежду, вероятно симолизирующую религиозную одежду.

Реперка Alyona Alyona на первой репетиции Евровидения-2024. Фото: instagram/eurovision
Реперка Alyona Alyona на первой репетиции Евровидения-2024. Фото: instagram/eurovision

Интересным новшеством еще стали наращенные волосы Jerry Heil. Ее косы теперь достигают почти колен и это добавляет к ее образу хрупкости. Фотографии из первой репетиции достаточно впечатляющие, поэтому очевидно, что уже 7-го мая зрителей ожидает настоящее шоу.

Певицы Jerry Heil и Alyona Alyona на первой репетиции Евровидении-2024. Фото: instagram/eurovision
Певицы Jerry Heil и Alyona Alyona на первой репетиции Евровидения-2024. Фото: instagram/eurovision
Певица Jerry Heil на первой репетиции Евровидения-2024. Фото: instagram/eurovision
Певица Jerry Heil на первой репетиции Евровидения-2024. Фото: instagram/eurovision
Певицы Jerry Heil и Alyona Alyona на первой репетиции Евровидении-2024. Фото: instagram/eurovision
Певицы Jerry Heil и Alyona Alyona на первой репетиции Евровидения-2024. Фото: instagram/eurovision
Певицы Jerry Heil и Alyona Alyona на первой репетиции Евровидении-2024. Фото: instagram/eurovision
Певицы Jerry Heil и Alyona Alyona на первой репетиции Евровидения-2024. Фото: instagram/eurovision
Певица Jerry Heil на первой репетиции Евровидения-2024. Фото: instagram/eurovision
Певица Jerry Heil на первой репетиции Евровидения-2024. Фото: instagram/eurovision

Напомним, букмекеры прогнозируют, что певицы Jerry Heil и Alyona Alyona должны занять одно из первых мест 7 мая. Также представительницы Украины рассказали, с какой благотворительной миссией поехали на Евровидение.

Евровидение
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