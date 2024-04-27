Jerry Heil и Alyona Alyona показали номер на репетиции Евровидения.

В доспехах и под обстрелом — Jerry Heil и Alyona Alyona зажгли на репетиции Евровидения
Украинские певицы Jerry Heil и Alyona Alyona уже провели свою первую репетицию на Евровидении. Они показали свой конкурсный номер и он посвящен войне в Украине.
Фотографии появились в Telegram-канале "Еврофаны".
Jerry Heil и Alyona Alyona показали свой номер на Евровидении
Представительницы Украины на Евровидении-2024 Jerry Heil и Alyona Alyona отбыли первую репетицию. Девушки кардинально сменили номер, костюмы и даже цветовую палитру. Если на Национальном отборе они были в черном, то на репетиции появились в нарядах пустынного цвета.
Jerry Heil стилисты одели в легкое платье пастельно-нюдового цвета, а также на ее плечах заметили доспех. Она напомнила образ "выжившей в тяжелейших условиях". Что и неудивительно, ведь позади нее падают оранжевые вспышки, вероятно символизирующие ракетные обстрелы.
Реперка Alyona Alyona одета в металлические доспехи и частично рыцарскую перчатку. Стилисты оставили ее фирменный пучок, как прическу, впрочем добавили широкополую одежду, вероятно симолизирующую религиозную одежду.
Интересным новшеством еще стали наращенные волосы Jerry Heil. Ее косы теперь достигают почти колен и это добавляет к ее образу хрупкости. Фотографии из первой репетиции достаточно впечатляющие, поэтому очевидно, что уже 7-го мая зрителей ожидает настоящее шоу.
Напомним, букмекеры прогнозируют, что певицы Jerry Heil и Alyona Alyona должны занять одно из первых мест 7 мая. Также представительницы Украины рассказали, с какой благотворительной миссией поехали на Евровидение.
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