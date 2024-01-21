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В Одессе от остановки сердца скончался известный украинский актер

21 января 2024 22:39
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
В Одессе от остановки сердца скончался известный украинский актер
Евгений Хаит. Фото: Instagram Евгения Хаита
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Умер украинский актер, известный из "Джентельмен-шоу" и сатирист Евгений Хаит. У него остановилось сердце.

Печальное известие сообщил друг артиста Олег Филимонов.

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Известный актер и сценарист "Голи и смешные" Евгений Хаит скончался в родной Одессе. Это произошло утром 21 января.

"Сегодня утром ушел из жизни наш друг, писатель, сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года Женя Хаит. Сердце остановилось, хотя на сердце он никогда не жаловался. И воцарилась пустота. Пишу и до конца не понимаю, что произошло. Женька, умник, очень тонкий и талантливый человек. Замечательные стихи, прекрасные и глубокие эссе на инстаграмме. Мастер формулировок и наш бессменный коммерческий директор еще со времен наших после гастролей времен КВН", — написал его друг Олег Филимонов.

Прощание с Евгением состоится в фойе Одесской киностудии 23 января в 12:00. Похоронят его на Таировском кладбище.

Евгений Хаит начал свою карьеру, как участник команды КИУ Одесского государственного университета (сейчас Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова — ред.).

С 1991 по 1999 год он был художественным руководителем юмористического "Джентльмен-шоу", в котором ведущим был Олег Филимонов. Также он работал сценаристом в шоу "Голи и смешные".

Ранее у голливудского актера Адама Сендлера скончался близкий друг.

Также скончался барабанщик группы Scorpions Джеймс Коттак.

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