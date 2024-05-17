У внука Софии Ротару произошло горе — фото

У внука Софии Ротару, пытавшегося незаконно пересечь границу, случилось горе
В конце марта единственный внук народной артистки Софии Ротару Анатолий Евдокименко отпраздновал свое 30-летие. А уже в четверг вечером, 16 мая, молодой человек, который занимается музыкальной карьерой в Европе, сообщил печальную новость.
Соответствующая публикация появилась в соцсетях Анатолия Евдокименко.
Утрата у внука Софии Ротару
30-летний Анатолий Евдокименко опубликовал фотографию собаки породы мальтипу. Это смесь мальтеза и пуделя. Внук народной артистки Украины сообщил, что его домашний любимец скончался. "Покойся с небесным миром, Джимми", — лаконично на английском языке написал Анатолий, который выступает под псевдонимом SHMN.
На профиль внука Софии Ротару в Instagram подписаны 19 тысяч фолловеров. Некоторые из них выразили сочувствие Анатолию. Также молодой артист опубликовал совместное фото с мальтипу Джимми.
Об Анатолии Евдокименко
В разгар начала полномасштабной войны, 7 марта 2022 года, сын Софии Ротару, Руслан Евдокименко и внук Анатолий пытались незаконно покинуть Украину. Звездных родственников в компании других мужчин задержали при пересечении границы с Молдовой.
Впрочем, впоследствии Анатолию все же удалось уехать за границу. Как именно — неизвестно. В немногочисленных интервью зарубежным музыкальным изданием он об этом не рассказывал. София Ротару также не комментировала эту ситуацию, да и вообще она не давала интервью после начала полномасштабной войны.
Напомним, ранее мы писали, как София Ротару поздравила невестку с днем рождения. Также мы рассказывали, что россияне хотят отобрать имущество Софии Ротару в оккупированном Крыму.
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