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У внука Софии Ротару, пытавшегося незаконно пересечь границу, случилось горе

17 мая 2024 00:23
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
У внука Софии Ротару произошло горе — фото
Музыкант Анатолий Евдокименко (SHMN). Фото: Instagram/shmn
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В конце марта единственный внук народной артистки Софии Ротару Анатолий Евдокименко отпраздновал свое 30-летие. А уже в четверг вечером, 16 мая, молодой человек, который занимается музыкальной карьерой в Европе, сообщил печальную новость.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Анатолия Евдокименко.

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30-летний Анатолий Евдокименко опубликовал фотографию собаки породы мальтипу. Это смесь мальтеза и пуделя. Внук народной артистки Украины сообщил, что его домашний любимец скончался. "Покойся с небесным миром, Джимми", — лаконично на английском языке написал Анатолий, который выступает под псевдонимом SHMN.

Умерла собака Анатолия Евдокименко
Анатолий Евдокименко сообщил о смерти мальтипу Джимми. Скриншот: Instagram/shmn

На профиль внука Софии Ротару в Instagram подписаны 19 тысяч фолловеров. Некоторые из них выразили сочувствие Анатолию. Также молодой артист опубликовал совместное фото с мальтипу Джимми.

Анатолий Евдокименко и его собака
Анатолий Евдокименко с мальтипу Джимми. Фото: Instagram/shmn

Об Анатолии Евдокименко

В разгар начала полномасштабной войны, 7 марта 2022 года, сын Софии Ротару, Руслан Евдокименко и внук Анатолий пытались незаконно покинуть Украину. Звездных родственников в компании других мужчин задержали при пересечении границы с Молдовой.

Впрочем, впоследствии Анатолию все же удалось уехать за границу. Как именно — неизвестно. В немногочисленных интервью зарубежным музыкальным изданием он об этом не рассказывал. София Ротару также не комментировала эту ситуацию, да и вообще она не давала интервью после начала полномасштабной войны.

Напомним, ранее мы писали, как София Ротару поздравила невестку с днем рождения. Также мы рассказывали, что россияне хотят отобрать имущество Софии Ротару в оккупированном Крыму.

София Ротару
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украинские звезды
домашние питомцы

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