В семье Ирины Федишин произошло горе — певица перенесла концерты

Певица Ирина Федишин. Фото: Instagram/irynafedyshyn

Певица Ирина Федишин, которая сейчас активно гастролирует по городам Украины, сообщила печальную новость. Умерла ее бабушка Евгения. Пенсионерке было 84 года.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Федишин.

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У Ирины Федишин умерла бабушка

Певица рассказала подписчикам, что ей трудно подобрать слова. Именно с этой бабушкой Ирина провела детство. С родным человеком у артистки много воспоминаний и приятных моментов.

"Самые вкусные блюда, самые теплые праздники, самые заботливые руки, самое доброе сердце... Самая родная и самая лучшая... Люблю тебя, моя бабушка... Спасибо тебе за все... Почивай с Богом, вечная память, Царство Небесное", — написала певица.

Федишин отложила все дела и вернулась домой во Львов. Она проведет несколько дней с семьей и посетит похороны бабушки. Из-за горя в семье Ирина перенесла концерты в Луцке и Ровно на 22 и 23 января соответственно. Выступления в других городах пройдут по графику.

Певица извинилась перед поклонниками и поблагодарила их за понимание. В комментариях соболезнования Ирины выразили немало поклонников. Федишин поддержала и ее подруга, коллега певица Наталка Карпа.

Напомним, ранее мы писали, что скончался бывший барабанщик группы Scorpions Джеймс Коттак. Также мы рассказывали, что Федишин высказалась об обострении отношения украинцев к войне.