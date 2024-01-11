В родині Ірини Федишин сталося горе — співачка перенесла концерти

Співачка Ірина Федишин. Фото: Instagram/irynafedyshyn

Співачка Ірина Федишин, яка зараз активно гастролює містами України, повідомила сумну новину. Померла її бабуся паня Євгенія. Пенсіонерці було 84 роки.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Федишин.

Читайте також:

В Ірини Федишин померла бабуся

Співачка розповіла підписникам, що їй важко підібрати слова. Саме з цією бабусею Ірина провела дитинство. З рідною людиною в артистки багато спогадів та приємних життєвих моментів.

"Найсмачніші страви, найтепліші свята, найтурботливіші руки, найдобріше серце… Найрідніша і найкраща… Люблю тебе, моя бабусю… Дякую тобі за все… Спочивай з Богом, вічна памʼять, Царство Небесне", — написала співачка.

Федишин відклала всі справи та повернулась додому, у Львів. Вона проведе кілька днів з родиною та відвідає похорон бабусі. Через горе в родині Ірина перенесла концерти в Луцьку та Рівному на 22 та 23 січня відповідно. Виступи в інших містах пройдуть без змін.

Співачка перепросила в шанувальників та подякувала їм за розуміння. В коментарях співчуття Ірини вислови чимало шанувальників. Федишин підтримала і її подруга, колега співачка Наталка Карпа.

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер колишній барабанщик гурту Scorpions Джеймс Коттак. Також ми розповідали, що Федишин висловилась про загострення ставлення українців до війни.