Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow В родині Ірини Федишин сталося горе — співачка перенесла концерти arrow

В родині Ірини Федишин сталося горе — співачка перенесла концерти

11 січня 2024 21:40
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
В родині Ірини Федишин сталося горе — співачка перенесла концерти
Співачка Ірина Федишин. Фото: Instagram/irynafedyshyn
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співачка Ірина Федишин, яка зараз активно гастролює містами України, повідомила сумну новину. Померла її бабуся паня Євгенія. Пенсіонерці було 84 роки.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Федишин. 

Читайте також:

В Ірини Федишин померла бабуся

Співачка розповіла підписникам, що їй важко підібрати слова. Саме з цією бабусею Ірина провела дитинство. З рідною людиною в артистки багато спогадів та приємних життєвих моментів.

"Найсмачніші страви, найтепліші свята, найтурботливіші руки, найдобріше серце… Найрідніша і найкраща… Люблю тебе, моя бабусю… Дякую тобі за все… Спочивай з Богом, вічна памʼять, Царство Небесне", — написала співачка.

Федишин відклала всі справи та повернулась додому, у Львів. Вона проведе кілька днів з родиною та відвідає похорон бабусі. Через горе в родині Ірина перенесла концерти в Луцьку та Рівному на 22 та 23 січня відповідно. Виступи в інших містах пройдуть без змін. 

Співачка перепросила в шанувальників та подякувала їм за розуміння. В коментарях співчуття Ірини вислови чимало шанувальників. Федишин підтримала і її подруга, колега співачка Наталка Карпа. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер колишній барабанщик гурту Scorpions Джеймс Коттак. Також ми розповідали, що Федишин висловилась про загострення ставлення українців до війни.

смерть
родина
українські зірки
Ірина Федишин

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі