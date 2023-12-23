У певицы трека "Я танцюю гопака" существенно ухудшилось здоровье после родов

Блогерша, певица Юлия Лущинская. Фото: Instagram/julia_lushchinska

В этом месяце блогерша, певица Юлия Лущинская, трек "Я танцуюю гопака" которой завирусился в сети, родила первенца. У молодой звезды появилась дочь. Впрочем, после родов состояние здоровья звезды существенно ухудшилось.

Об этом Юлия рассказала в своих соцсетях.

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Состояние здоровья Лущинской

Последние дни у 25-летней звезды Instagram повышеная температура и ей больно сцеживать молоко. Юлия поехала на УЗИ, где ей поставили диагноз — лактостаз. Это застой молока в протоках молочных желез, одно из осложнений грудного вскармливания.

"Это сцеживание дает результат только на одну грудь. На другую не действует. Она заблокирована и очень болит. Я переживаю сильно... Я стараюсь вытащить себя из этого ужасного состояния. Дочка с бабушкой (мама мужа). Морально тяжело", — призналась подписчикам Лущинская.

Певица с мужем и дочерью. Фото: Instagram/julia_lushchinska

Утром певице пришлось ехать в больницу, потому что у нее подскочила температура почти до 40 градусов. Вдобавок Юлия испытывала симптомы отравления. В результате нагрузок и болезней капилляры в глазах лопнули. Звезда надеется, что скоро будет чувствовать себя гораздо лучше.

Певица, блогер Юлия Лущинская. Скриншоты: Instagram/julia_lushchinska

Напомним, ранее мы писали, что актрису Екатерину Тишкевич выписали из больницы после 10 дней реанимации. Также мы рассказывали, чего, по мнению врача-педиатра Евгения Комаровского, критично не хватает современному человеку в рационе.