Катерину Тишкевич виписали з лікарні після 10 днів реанімації
Акторка Катерина Тишкевич, яка тяжко пережила хворобу у лікарні, нарешті їде додому. Лікарі її виписали.
Про це зірка розповіла в instagram.
Катерина Тишкевич відчуває себе краще
Акторка Катерина Тишкевич дуже вдячна лікарям за порятунок. Артистка перебувала у лікарні через невідому хворобу. Її госпіталізували з сепсисом і дівчина провела 10 днів у реанімації.
Чоловік Тишкевич сильно переживав за дружину. Лікарі повідомили йому, що для лікування потрібні кошти — 350 тисяч гривень. Чоловік оголосив збір у соцмережах і люди задонатили понад 1 мільйон гривень.
Зараз акторка все ще виглядає втомленою та блідою, проте легенька усмішка на її вустах явно означає, що вона рада їхати додому.
Нагадаємо, що Катерина Тишкевич показувала, як відновлюється після реанімації.
Раніше лікарі боролись за життя Катерини Тишкевич.
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