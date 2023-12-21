Катерину Тишкевич виписали з лікарні після 10 днів реанімації

Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Акторка Катерина Тишкевич, яка тяжко пережила хворобу у лікарні, нарешті їде додому. Лікарі її виписали.

Про це зірка розповіла в instagram.

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Акторка Катерина Тишкевич дуже вдячна лікарям за порятунок. Артистка перебувала у лікарні через невідому хворобу. Її госпіталізували з сепсисом і дівчина провела 10 днів у реанімації.

Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Чоловік Тишкевич сильно переживав за дружину. Лікарі повідомили йому, що для лікування потрібні кошти — 350 тисяч гривень. Чоловік оголосив збір у соцмережах і люди задонатили понад 1 мільйон гривень.

Зараз акторка все ще виглядає втомленою та блідою, проте легенька усмішка на її вустах явно означає, що вона рада їхати додому.

Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Нагадаємо, що Катерина Тишкевич показувала, як відновлюється після реанімації.

Раніше лікарі боролись за життя Катерини Тишкевич.