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Катерину Тишкевич виписали з лікарні після 10 днів реанімації

21 грудня 2023 14:10
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Катерину Тишкевич виписали з лікарні після 10 днів реанімації
Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Акторка Катерина Тишкевич, яка тяжко пережила хворобу у лікарні, нарешті їде додому. Лікарі її виписали.

Про це зірка розповіла в instagram.

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Акторка Катерина Тишкевич дуже вдячна лікарям за порятунок. Артистка перебувала у лікарні через невідому хворобу. Її госпіталізували з сепсисом і дівчина провела 10 днів у реанімації.

Катерина Тишкевич.
Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Чоловік Тишкевич сильно переживав за дружину. Лікарі повідомили йому, що для лікування потрібні кошти — 350 тисяч гривень. Чоловік оголосив збір у соцмережах і люди задонатили понад 1 мільйон гривень. 

Зараз акторка все ще виглядає втомленою та блідою, проте легенька усмішка на її вустах явно означає, що вона рада їхати додому.

Катерина Тишкевич.
Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/

Нагадаємо, що Катерина Тишкевич показувала, як відновлюється після реанімації.

Раніше лікарі боролись за життя Катерини Тишкевич.

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