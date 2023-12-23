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В співачки треку "Я танцюю гопака" суттєво погіршилось здоров'я після пологів

23 грудня 2023 13:02
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
В співачки треку "Я танцюю гопака" суттєво погіршилось здоров'я після пологів
Блогерка, співачка Юлія Лущинська. Фото: Instagram/julia_lushchinska
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Цього місяця блогерка, співачка, Юлія Лущинська, трек "Я танцюю гопака" якої завірусився в мережі, народила первістка. У молодої зірки з’явилася донька. Втім, після пологів стан здоров’я зірки суттєво погіршився.

Про це Юлія розповіла у своїх соцмережах.

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Стан здоров’я Лущинської

Останні дні у 25-річної зірки Instagram підвищена температура і їй боляче зціджувати молоко. Юлія поїхала на УЗД, де їй поставили діагноз — лактостаз. Це застій молока в протоках молочних залоз, одне з ускладнень грудного вигодовування.

"Це зціджування дає результат лише на одну грудь. На іншу не діє. Вона заблокована і дуже болить. Я переживаю сильно… Я стараюсь витягнути себе з цього жахливого стану. Доня з бабусею (мама чоловіка). Морально важко", — зізналась підписникам Лущинська.

Співачка з чоловіком та донькою. Фото: Instagram/julia_lushchinska 

Вранці співачці довелося їхати до лікарні, бо в неї підскочила температура майже до 40 градусів. В додачу Юлія відчувала симптоми отруєння. В наслідок навантажень та хвороб капіляри в очах луснули. Зірка сподівається, що незабаром почуватиметься значно краще. 

Співачка, блогерка Юлія Лущинська. Скриншоти: Instagram/julia_lushchinska

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторку Катерину Тишкевич виписали з лікарні після 10 днів реанімації. Також ми розповідали, чого, на думку лікаря-педіатра Євгена Комаровського, критично не вистачає сучасній людині в раціоні.

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