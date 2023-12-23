В співачки треку "Я танцюю гопака" суттєво погіршилось здоров'я після пологів
Цього місяця блогерка, співачка, Юлія Лущинська, трек "Я танцюю гопака" якої завірусився в мережі, народила первістка. У молодої зірки з’явилася донька. Втім, після пологів стан здоров’я зірки суттєво погіршився.
Про це Юлія розповіла у своїх соцмережах.
Стан здоров’я Лущинської
Останні дні у 25-річної зірки Instagram підвищена температура і їй боляче зціджувати молоко. Юлія поїхала на УЗД, де їй поставили діагноз — лактостаз. Це застій молока в протоках молочних залоз, одне з ускладнень грудного вигодовування.
"Це зціджування дає результат лише на одну грудь. На іншу не діє. Вона заблокована і дуже болить. Я переживаю сильно… Я стараюсь витягнути себе з цього жахливого стану. Доня з бабусею (мама чоловіка). Морально важко", — зізналась підписникам Лущинська.
Вранці співачці довелося їхати до лікарні, бо в неї підскочила температура майже до 40 градусів. В додачу Юлія відчувала симптоми отруєння. В наслідок навантажень та хвороб капіляри в очах луснули. Зірка сподівається, що незабаром почуватиметься значно краще.
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