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В Украине не страшно — жена Анатолия Анатолича захейтила украинок, которые боятся возвращаться домой

7 апреля 2024 12:58
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Жена Анатолия Анатолича осудила украинок, скрывающихся от войны за границей
Пиарщица Юлия Яцечко. Фото: instagram.com/yulattt/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Жена известного украинского ведущего Анатолия Анатолича, пиарщица Юла (Юлия Яцечко) раскритиковала украинок, которые до сих пор боятся возвращаться в Украину из-за войны. Звезда считает, страх это не никакой не аргумент, а отмазка.

Об этом она заявила в подкасте Олега Френды.

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Жена Анатолия Анатолича осудила украинок, которые из страха не возвращаются в Украину

В начале войны Юлия Яцечко выехала с детьми за границу и почти год прожила во Франции. В марте прошлого года она вернулась домой и признается, что даже несмотря на постоянные обстрелы россиян, чувствует себя гораздо лучше, чем в европейской стране.

Во-первых, уровень страха у каждого свой. Во-вторых, уровень шансов у каждого свой: кто-то не видел Европу, кто-то задержался, у кого-то там сложилась какая-то своя жизнь, а здесь не складывалась, кого-то встретил. Мне очень важно быть дома. Дома мне спокойнее, чем за границей просто в разы. Я дома чувствую, какую я могу принести пользу, и меня это вдохновляет. Что я не пересиживаю", — поделилась она.

Звезда считает, что бояться возвращаться в относительно безопасные регионы нашей страны на третий год полномасштабного вторжения довольно странно, ведь сейчас ситуация с безопасностью, по ее мнению, достаточно стабильна. Жена ведущего Анатолия Анатолича подчеркнула, что страх войны — это сейчас просто отмазка для беженок из Украинок.

"Я не говорю о территориях, куда реально нельзя вернуться и некуда возвращаться. Я говорю о Киеве, где я живу, где дети ходят в школу, музыкальную школу, все нормально. Когда говорят, что мы боимся возвращаться — это уже смешно. Наверное, это уже какие-то отговорки. Я понимаю, что там за два года можно построить целую жизнь и оставить ее так же трудно, как и вернуться. Сейчас такая отмазка, что возвращаться в Украину страшно не пройдет, потому что в Украине не страшно", — объяснила она

Напомним, мы ранее писали, как травести-дива Монро зарабатывает себе на жизнь во время войны. А также ведущая проекта "Храбрые сердца" Валентина Хамайко рассказала о личной трагедии, которая произошла во время войны.

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