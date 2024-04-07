Дружина Анатолія Анатоліча засудила українок, які ховаються від війни закордоном

Піарниця Юлія Яцечко. Фото: instagram.com/yulattt/

Дружина відомого українського ведучого Анатолія Анатоліча, піарниця Юла (Юлія Яцечко) розкритикувала українок, які досі бояться повертатися в Україну через війну. Зірка вважає, страх це не ніякий не аргумент, а відмазка.

Про це вона заявила у подкасті Олега Френди.

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На початку війни Юлія Яцечко виїхала із дітьми закордон та майже рік прожила у Франції. У березні минулого року вона повернулася додому та зізнається, що навіть попри постійні обстріли росіян, почувається значно краще, ніж в європейській країні.

"По-перше, рівень страху у кожного свій. По-друге, рівень шансів у кожного свій: хтось не бачив Європу, хтось затримався, у когось там склалося якесь своє життя, а тут не складалося, когось зустрів. Мені дуже важливо бути вдома. Вдома мені спокійніше, ніж за кордоном просто в рази. Я вдома відчуваю, яку я можу принести користь, і мене це надихає. Що я не пересиджую", — поділилась вона.

Зірка вважає, що боятися повертатися у відносно безпечні регіони нашої країни на третій рік повномасштабного вторгнення доволі дивно, адже зараз ситуація із безпекою, на її думку, доволі стабільна. Дружина ведучого Анатолія Анатоліча підкреслила, що страх війни — це зараз просто відмазка для біженок з Українок.

"Я не говорю про території, куди реально не можна повернутися і нікуди повертатися. Я говорю про Київ, де я живу, де діти ходять до школи, музичної школи, все нормально. Коли кажуть, що ми боїмося повертатися – це вже смішно. Напевно, це вже якісь відмовки. Я розумію, що там за два роки можна побудувати ціле життя і залишити його так само важко, як і повернутися. Зараз така відмазка, що повертатися в Україну страшно не пройде, тому що в Україні не страшно", — пояснила вона.

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