Алина Пономаренко поедет на конкурс Мисс Вселенная-2024 от Украины

Алина Пономаренко и президент конкурса "Мисс Вселенная Украина" Анна Филимонова. Фото: Instagram/missukraine_universe

Украина определилась с представительницей нашей страны на 73-м конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который пройдет в конце года в Мексике. На победу будет претендовать 20-летняя одесситка Алина Пономаренко.

Об этом Оргкомитет "Мисс Вселенная Украина" сообщил в своих соцсетях.

Читайте также:

Представительница от Украины на Мисс Вселенная-2024

Партнеры из Miss Universe (США) поддержали решение провести отбор представительницы от Украины в режиме онлайн собеседований, как и в прошлом году. Он длился несколько месяцев, среди большого количества претенденток были замужние/разведеные женщины, матери с детьми.

По результатам полученных анкет, видеовизиток и проведенных собеседований, победительницей "Мисс Вселенная Украина-2024" стала Алина Пономаренко, которая и представит Украину на "Мисс Вселенная-2024".

Алина Пономаренко окончила Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности "Международная юстиция и право". Она имеет большой опыт работы моделью. В прошлом году одержала победу на конкурсе "Мисс Одесса-2023" и вошла в ТОП-10 международного конкурса Miss Supertalent-2023 в Южной Корее.

Неотъемлемой частью ее жизни является благотворительность и социальная деятельность. Она создала социальную инициативу "Дерево любви", которая направлена на поддержку пожилых людей, нуждающихся в помощи.

"Моя мечта стать "Мисс Вселенная Украина" основывается на стремлении служить своей стране, поддерживать наших героев и помогать людям, которым нужна поддержка. Это возможность реализовать свою миссию — делать мир добрее, справедливее и человечнее", — прокомментировала победу Алина Пономаренко.

Напомним, ранее мы писали, что украинка Ангелина Усанова победила в международном конкурсе красоты Miss Eco International 2024 года. Также мы рассказывали, что голливудская актриса Ева Лонгория показала прекрасную физическую форму в ярком бикини.