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В Україні обрали представницю, яка поїде на конкурс краси Міс Всесвіт-2024

18 липня 2024 21:13
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Аліна Пономаренко поїде на конкурс Міс Всесвіт-2024 від України
Аліна Пономаренко та президентка конкурсу "Міс Всесвіт Україна" Анна Філімонова. Фото: Instagram/missukraine_universe
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Україна визначилась з представницею нашої країни на 73-му конкурсі краси "Міс Всесвіт", який пройде наприкінці року в Мексиці. На перемогу претендуватиме 20-річна одеситка Аліна Пономаренко.

Про це Оргкомітет "Міс Всесвіт Україна" повідомив у своїх соцмережах.

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Представниця від України на Міс Всесвіт-2024

Партнери з Miss Universe (США) підтримали рішення провести відбір представниці від України у режимі онлайн-співбесід, як і минулого року. Він тривав кілька місяців, серед великої кількості претенденток були одружені/розлучені жінки, матері з дітками.

За результатами отриманих анкет, відеовізитівок та проведених співбесід, переможницею "Міс Всесвіт Україна-2024" стала Аліна Пономаренко, яка й представить Україну на "Міс Всесвіт-2024".

Аліна Пономаренко закінчила Національний університет "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Міжнародна юстиція та право". Вона має великий досвід роботи моделлю. Минулого року здобула перемогу на конкурсі "Міс Одеса-2023" та увійшла до ТОП-10 міжнародного конкурсу Miss Supertalent-2023, що відбувся в Південній Кореї. 

Невід'ємною частиною її життя є благодійність та соціальна діяльність. Вона створила соціальну ініціативу "Дерево любові", яка спрямована на підтримку людей похилого віку, які потребують допомоги.

"Моя мрія стати "Міс Всесвіт Україна" ґрунтується на прагненні служити своїй країні, підтримувати наших героїв та допомагати людям, яким потрібна підтримка. Це можливість реалізувати свою місію — робити світ добрішим, справедливішим і більш людяним", — прокоментувала перемогу Аліна Пономаренко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українка Ангеліна Усанова перемогла у міжнародному конкурсі краси Miss Eco International 2024. Також ми розповідали, що голлівудська акторка Єва Лонгорія показала прекрасну фізичну форму у яскравому бікіні.

Одеса конкурс краси модель краса

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