Національний костюм "Міс Всесвіт Україна-2023" для конкурсу краси Miss Eco International-2024

Володарка титулу "Міс Всесвіт Україна-2023" Ангеліна Усанова. Фото: Instagram/usanova.life

Володарка титулу "Міс Всесвіт Україна-2023" Ангеліна Усанова представляє Україну на міжнародному конкурсі краси Miss Eco International-2024, який проходить у Єгипті. Вона презентувала національний костюм, з якими побореться за перемогу.

Про це Новини.LIVE повідомили в "Міс Всесвіт Україна".

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Національний костюм на Miss Eco International-2024

Він отримав назву "Фенікс" та створений з виробів з перероблених або вживаних матеріалів. Так, зокрема, на костюм пішло понад 1500 пластикових ложок та з пів тисячі пластикових ножів.

"Фенікс — міфічне створіння, яке символізує Україну та українців — країну, яка щодня під обстрілами. Але продовжує жити, відновлювати зруйновані міста, кохати, творити, народжувати дітей. Фенікс — символ безсмертя", — наголосили в "Міс Всесвіт Україна".

Національний костюм Ангеліни Усанової. Фото: "Міс Всесвіт Україна"

Камінці і стрази на сукні — не коштовні кристали від Swarovski, стверджують в "Міс Всесвіт Україна", а фрагменти, зібрані із суконь, топів та майок, знайдених на секонд-хенді.

"Я дуже хотіла створити сукню, яка була б кутюрною і щоб з першого погляду було неможливо зрозуміти, з чого вона створена. Щоб тільки прочитавши опис костюма, було зрозуміло, що вона створена у буквальному значенні зі сміття, при цьому виглядаючи на мільйон", — розповіла авторка ідеї, дизайнерка Леся Патока.

Національний костюм Ангеліни Усанової. Фото: "Міс Всесвіт Україна"

Про конкурс Miss Eco International-2024

Головною метою конкурсу є популяризація важливості дбайливого ставлення до планети та екології. Переможниця конкурсу стане Послом доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища.

Складним маршрутом з кількома пересадками "Міс Всесвіт Україна-2023" привезла до Єгипту 11 валіз загальною вагою понад 230 кг. В них — одяг, прикраси, національний та екокостюми від українських дизайнерів, а також одяг від європейських брендів.

Згідно з опитуванням шанувальників конкурсу, Ангеліна Усанова входить до п’ятірки претенденток на перемогу. Окрім українки, до неї також увійшли представниці США, Індонезії, Таїланду та Філіппін. Фінал конкурсу пройде у Каїрі, у неділю, 28 квітня.

"Для мене, як для українки, участь в конкурсі Miss Eco International є важливим інструментом у залученні ще більшої уваги в допомозі українській землі. Моя головна мрія та місія — мир, захист планети та екології. Це дуже хвилююча та відповідальна мить", — зазначила Ангеліна Усанова, яка родом з Києва.

Претендентки на перемогу в конкурсі. Фото: "Міс Всесвіт Україна"

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що організатори "Міс Всесвіт Україна" назвали головні помилки при заповненні анкети на кастинг. Також ми розповідали, що штучний інтелект оголосив перший у світі конкурс краси.