Єва Лонгорія показала апетитні форми у яскравому бікіні

Акторка Єва Лонгорія. Фото: BACKGRID

Акторка Єва Лонгорія продемонструвала свою неймовірну фігуру під час відпочинку на пляжі з сином Сантьяго в Іспанії. 49-річна актриса виглядала приголомшливо в помаранчевому бікіні.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Єва Лонгорія поніжилась на пляжі з рідними людьми

Акторка провела час в Марбельї зі своїм чоловіком Хосе Бастоном і сином Сантьяго. Сім’я насолоджувалася купанням у морі після переїзду в країну минулого року.

Акторка Єва Лонгорія. Фото: BACKGRID

Акторка Єва Лонгорія. Фото: BACKGRID

Акторка Єва Лонгорія із сином. Фото: BACKGRID

Акторка Єва Лонгорія із сином. Фото: BACKGRID

Акторка Єва Лонгорія із родиною. Фото: BACKGRID

Акторка Єва Лонгорія із родиною. Фото: BACKGRID

Сім’я переїхала до Марбельї з Лос-Анджелеса у 2023 році після придбання маєтку з шістьма спальнями та сімома ванними кімнатами на узбережжі Іспанії. Єва та 56-річний чоловік — мексиканський бізнесмен Хосе Бастон, нещодавно знизили ціну на квартиру з вісьмома спальнями в Беверлі-Гіллз із 22,8 до 18,9 мільйонів доларів і вже почали доставляти свої речі до нещодавно відремонтованого будинку в Марбельї.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" вийшла заміж за Хосе в 2016.

Нагадаємо, Метт Деймон відпочив із дружиною у Греції. А раніше ми писали, що Єва Логорія знялась на обкладинці модного журналу.