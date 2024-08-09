Беременная Cardi B упала на лестнице — не произошел ли выкидыш

Американский репер Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/

Американская рэп-исполнительница Cardi B призналась, что чуть не потеряла малыша. Звезда упала на лестнице.

Об этом пишет Page Six.

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В четверг, 8 августа, 31-летняя беременная репер призналась, что из-за инцидента у нее едва не случился выкидыш.

"Я спускалась по лестнице и немного поскользнулась. Я почти упала, но пыталась не упасть, поэтому держалась за перила. Моя нога все равно соскользнула, и я немного ударилась", — поделилась Cardi B.

Она добавила, что после падения почувствовала странный толчок, похожий на хлопок, и не смогла встать. После того, как ей помог подняться муж, звезда почувствовала сильную боль в животе.

"Я заметила, что не могу нормально ходить, словно чувствую боль в животе, внизу живота", — рассказала репер.

Она не обратилась сразу к врачам, а решила немного отдохнуть дома. Однако боль никуда не исчезла.

"Когда я очнулась, я вообще не могла пошевелить ногами. У меня болело внизу живота. Я чувствовала себя парализованной", — добавила она.

Беременную певицу госпитализировали в больницу. Выяснилось, что она порвала связку в тазу, как раз там, где расположена головка малыша. У Cardi B начались ранние схватки, однако врачам удалось стабилизировать ее состояние и сейчас она восстанавливается дома.

Репер впервые сообщила о своей беременности в четверг, 1 августа, только через день после того, как подала на развод с 32-летним мужем, рэпером Offset после шести лет брака. У бывших супругов двухлетний сын Вэйв Сета и шестилетняя дочь Калче Киари.

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