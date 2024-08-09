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Вагітна Cardi B ледь не втратила дитину

9 серпня 2024 11:40
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Вагітна Cardi B впала на сходах — чи не стався викидень
Американська реперка Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Американська реп-виконавиця Cardi B зізналася, що ледь не втратила малюка. Зірка впала на сходах.

Про це пише Page Six.

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У Cardi B ледь не стався викидень

У четвер, 8 серпня, 31-річна вагітна реперка зізналася, що через інцидент, який з нею стався, ледь не призвів до викидня.

"Я спускалася сходами і трохи послизнулася. Я майже впала, але намагалася не впасти, тому трималася за перила. Моя нога все одно зісковзнула, і я трохи вдарилася", — поділилася Cardi B.

Вона додала, що після падіння відчула дивний поштовх, схожий на хлопок і не змогла встати. Після того, як їй допоміг підвестися чоловік, зірка відчула сильний біль у животі.

"Я помітила, що не можу нормально ходити, ніби відчуваю біль у животі, внизу живота", — розповіла реперка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cardi B (@iamcardib)

Вона не звернулася одразу до лікарів, а вирішила трохи відпочити вдома. Однак, біль нікуди не зник.

"Коли я прокинулася, я взагалі не могла поворухнути ногами. Мені боліло внизу живота. Я відчувала себе паралізованою", — додала вона.

Вагітну співачку госпіталізували до лікарні. З'ясувалося, що вона порвала зв'язку в тазу, якраз там, де розташована голівка малюка. У Cardi B почалися завчасні перейми, однак лікарям вдалося стабілізувати її стан і нині вона відновлюється вдома.

Реперка вперше повідомила про свою вагітність у четвер, 1 серпня, лише через день після того, як подала на розлучення з 32-річним чоловіком репером Offset після шести років шлюбу. Колишнє подружжя має дворічного сина Вейв Сета та шестирічну доньку Калче Кіарі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що  голлівудську акторку Меган Фокс запідозрили у вагітності. Також ми розповідали, що співак Джастін Бібер показав фото дружини на останніх місяцях вагітності.

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