Будет ли Владимир Остапчук общаться со своими детьми, когда родится первенец от Екатерины Полтавской — детали

Шоумен Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Молодая жена Екатерина Полтавская недавно сообщила о беременности. Это уже будет третий ребенок для ее мужа Владимира Остапчука, с которым у них разница в возрасте 16 лет.

Об этом рассказала в Instagram.

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Шоумен Владимир Остапчук и его молодая жена Екатерина Полтавская ожидают рождения первенца. Однако в сети появились слухи и вопросы, как мужчина будет общаться с другими детьми от предыдущего брака.

Екатерина заверила, что он много времени проводит с ними, впрочем, не показывает это медийно. Об этом они договорились с экс-женой.

"И по поводу некоторых комментариев, что он забил детей от первого брака, то это неправда. Тема детей — его самая главная травма после развода. Он общается с малышами. Просто они с первой женой договорились, что он не публикует это. И если бы он имел возможность, это мы были оба за то, чтобы они хоть неделю через неделю жили с нами", — добавила жена Остапчука.

Екатерина Остапчук всегда хотела быть молодой матерью. Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, жена Остапчука призналась, планировала ли беременность. Также показала округлый животик в трогательном видео.