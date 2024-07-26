Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Беременная жена Остапчука призналась, планирует ли он общаться с детьми от бывшей arrow

Беременная жена Остапчука призналась, планирует ли он общаться с детьми от бывшей

26 июля 2024 11:20
Антонина Завадская - Редактор
Будет ли Владимир Остапчук общаться со своими детьми, когда родится первенец от Екатерины Полтавской — детали
Шоумен Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: Instagram/vova_ostapchuk
Антонина Завадская - Редактор

Молодая жена Екатерина Полтавская недавно сообщила о беременности. Это уже будет третий ребенок для ее мужа Владимира Остапчука, с которым у них разница в возрасте 16 лет.

Об этом рассказала в Instagram.

Читайте также:

Владимир Остапчук любит всех своих детей

Шоумен Владимир Остапчук и его молодая жена Екатерина Полтавская ожидают рождения первенца. Однако в сети появились слухи и вопросы, как мужчина будет общаться с другими детьми от предыдущего брака.

Екатерина заверила, что он много времени проводит с ними, впрочем, не показывает это медийно. Об этом они договорились с экс-женой.

"И по поводу некоторых комментариев, что он забил детей от первого брака, то это неправда. Тема детей — его самая главная травма после развода. Он общается с малышами. Просто они с первой женой договорились, что он не публикует это. И если бы он имел возможность, это мы были оба за то, чтобы они хоть неделю через неделю жили с нами", — добавила жена Остапчука.

Екатерина Остапчук всегда хотела быть молодой матерью. Фото: instagram.com/poka.tya
Екатерина Остапчук всегда хотела быть молодой матерью. Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, жена Остапчука призналась, планировала ли беременность. Также показала округлый животик в трогательном видео.

брак дети развод Владимир Остапчук беременность Екатерина Полтавская

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

17 июля 2024

15:07В Китае бурно обсуждают вероятность инсульта у Си Цзиньпина, — СМИ