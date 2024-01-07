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Беременная экс-участница "Холостяка" рассекретила пол ребенка

7 января 2024 15:55
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Беременная экс-участница "Холостяка" рассекретила пол ребенка
Актриса Виктория Варлей. Фото: instagram.com/viktoriavarley
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

39-летняя экс-участница шоу "Холостяк" Виктория Варлей, которая недавно объявила о беременности, раскрыла пол будущего ребенка.

Об этом рассказала в своем Instagram.

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Актриса и участница известного шоу об отношениях Виктория Варлей недавно поделилась радостной новостью — они с мужем Павлом ждут ребенка.

 

Женщина скрывала свою беременность полгода, а теперь, после раскрытия своего состояния, охотно делится с подписчиками подробностями.

Недавно она рассказала, что забеременела в 39 лет очень легко и быстро, несмотря на то, что раньше из-за халатности врачей пережила аборт. Варлей считает, что так произошло из-за того, что сейчас она чувствует себя счастливой и расслабленной.

И теперь женщина раскрыла пол ребенка.

 

"Так все же мальчик или девочка? Держите сыночков у Варлей будет дочка!" — рассказала Варлей под фото с животиком с пляжа.

Кое-кто из поклонников писал, что будет двойня, на что Варлей показала видео, на котором виден довольно небольшой, как на 6 месяц, животик.

 

Беременная Виктория Варлей. Фото: instagram.com/viktoriavarley

Из-за такой "аккуратной формы животика" многие подозревали, что будет именно девочка. Поклонники поздравили актрису с таким прекрасным событием.

Напомним, известная участница последнего "Холостяка" беременна первенцем.

Также мы писали, что российский рэпер провел время в компании участниц украинского "Холостяка".

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