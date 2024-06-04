Беременная Гейли Бибер стала звездой новой коллекции люксового бренда

Беременная Хейли Бибер стала звездой новой коллекции люксового бренда
Модель Хейли Бибер поделилась снимками, сделанными на четвертом месяце беременности. 27-летняя красавица недавно опубликовала фотографию из своей кампании YSL.
Об этом пишет Daily Mail.
Хейли Бибер снялась в рекламе на четвертом месяце беременности
В новой фотосессии основательница Rhode снялась в бежевом комбинезоне без бретелек с поясом. Свой образ она дополнила закрытыми туфлями с острым носом. Из публикации модели в социальной сети стало известно, что фото были сделаны, когда она была на четвертом месяце беременности.
Хейли и Джастин Бибер поженились в 2018 году и в мае объявили, что ждут первенца. Джастин опубликовал снимки, на которых Хейли держится за живот.
Модель активно строит карьеру и делится контентом в соцсетях. После окончания школы Хейли участвовала в модных кампаниях и подписывала контракты с брендами, вместе с тем она и ее подруги, среди которых были сестры Дженнер и Хадид, начали формировать в соцсетях первую волну моделей-инфлюэнсеров.
В 2009 году дядя Хейли, актер Алек Болдуин, познакомил ее с 15-летним канадским певцом Джастином Бибером. Но сама модель уверяет, что это произошло раньше. Супруги встретились в церкви, когда Хейли было 12 лет.
Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли снялась для глянца в Париже. А Майли Сайрус позировала в соблазнительной фотосессии.
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