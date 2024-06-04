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Беременная Хейли Бибер стала звездой новой коллекции люксового бренда

4 июня 2024 08:04
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Беременная Гейли Бибер стала звездой новой коллекции люксового бренда
Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/ysl/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Хейли Бибер поделилась снимками, сделанными на четвертом месяце беременности. 27-летняя красавица недавно опубликовала фотографию из своей кампании YSL.

Об этом пишет Daily Mail.

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В новой фотосессии основательница Rhode снялась в бежевом комбинезоне без бретелек с поясом. Свой образ она дополнила закрытыми туфлями с острым носом. Из публикации модели в социальной сети стало известно, что фото были сделаны, когда она была на четвертом месяце беременности.

 

Модель Хейли Бибер
Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/ysl/

 

Модель Хейли Бибер
Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/ysl/

 

Модель Хейли Бибер
Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/ysl/

 

Модель Хейли Бибер
Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/ysl/

 

Хейли и Джастин Бибер поженились в 2018 году и в мае объявили, что ждут первенца. Джастин опубликовал снимки, на которых Хейли держится за живот.

Модель активно строит карьеру и делится контентом в соцсетях. После окончания школы Хейли участвовала в модных кампаниях и подписывала контракты с брендами, вместе с тем она и ее подруги, среди которых были сестры Дженнер и Хадид, начали формировать в соцсетях первую волну моделей-инфлюэнсеров.

В 2009 году дядя Хейли, актер Алек Болдуин, познакомил ее с 15-летним канадским певцом Джастином Бибером. Но сама модель уверяет, что это произошло раньше. Супруги встретились в церкви, когда Хейли было 12 лет.

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли снялась для глянца в Париже. А Майли Сайрус позировала в соблазнительной фотосессии.

Джастин Бибер
Хейли Бибер
фотосессия
зарубежные звезды

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