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Розі Гантінгтон-Вайтлі у спокусливому образі знялась на тлі Ейфелевої вежі

28 травня 2024 07:40
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Розі Гантінгтон-Вайтлі у спокусливому образі знялась на тлі Ейфелевої вежі
Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: harpersbazaar.com.au
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі знялася для обкладинки нового австралійського номера Harper's Bazaar. В інтерв'ю журналу вона розповіла про виховання двох дітей від Джейсона Стетхема і про те, як мати вплинула на її ставлення до краси.

Про це пише Harper's Bazaar.

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Нещодавно Розі їздила до Японії, а раніше вони з Джейсоном Стетхемом відпочивали в Італії. На відпочинку вона публікувала фотографії наче зі сторінок модного журналу. Тепер зірка влаштувала фотосесію у столиці Франції. Модель розповіла, як зазвичай минає її день.

 

Модель Розі Гантінгтон-Вайлті. Фото: harpersbazaar.com.au
Модель Розі Гантінгтон-Вайлті. Фото: harpersbazaar.com.au

 

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: harpersbazaar.com.au
Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: harpersbazaar.com.au

 

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: harpersbazaar.com.au
Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: harpersbazaar.com.au

 

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: harpersbazaar.com.au
Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: harpersbazaar.com.au

 

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: harpersbazaar.com.au
Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: harpersbazaar.com.au

 

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: harpersbazaar.com.au
Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: harpersbazaar.com.au

 

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: harpersbazaar.com.au
Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі. Фото: harpersbazaar.com.au

"Якщо я вдома в Лондоні, я встаю з дітьми, відводжу сина до школи, проводжу час із дочкою. Потім я зазвичай йду до спортзалу, а потім до своєї студії і роблю там те, що мені потрібно: дзвінки, примірки, творчі зустрічі. Я намагаюся бути вдома, коли Джек повернеться зі школи", — розповіла вона.

За словами Розі, почуття прекрасного їй у дитинстві прищепила мама, яку вона порівнює із принцесою Діаною.

"Моя мама була дуже гламурною, особливо в порівнянні з іншими шкільними мамами. Вона приходила до школи в леопардовій спідниці зі шкіри поні, що було дуже ніяково, тому що вона виглядала дуже спокусливою. Вона була дуже схожа на принцесу Діану", — згадує Розі.

Нагадаємо, Зендея вразила граційною фотосесією. А Анджеліна Джолі в образі гейші знялась для модного глянцю.

Париж
Джейсон Стейтем
закордонні зірки
зіркова пара

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