Вагітна Гейлі Бібер стала зіркою нової колекції люксового бренду

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/ysl/

Модель Гейлі Бібер поділилася знімками, зробленими на четвертому місяці вагітності. 27-річна красуня нещодавно опублікувала фотографію зі своєї кампанії YSL.

Про це пише Daily Mail.

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У новій фотосесії засновниця Rhode знялась у бежевому комбінезоні без бретелей із поясом. Свій образ вона доповнила закритими туфлями з гострим носом. З допису моделі у соціальній мережі стало відомо, що фото були зроблені, коли вона була на четвертому місяці вагітності.

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/ysl/

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/ysl/

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/ysl/

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/ysl/

Гейлі та Джастін Бібер одружилися у 2018 році й у травні оголосили, що чекають на первістка. Джастін опублікував знімки, на яких Гейлі тримається за живіт.

Модель активно будує кар'єру і ділиться контентом у соцмережах. Після закінчення школи Гейлі брала участь у модних кампаніях та підписувала контракти з брендами, водночас вона та її подруги, серед яких були сестри Дженнер та Хадід, почали формувати у соцмережах першу хвилю моделей-інфлюєнсеров.

В 2009 року дядько Гейлі, актор Алек Болдуін, познайомив її з 15-річним канадським співаком Джастіном Бібером. Але сама модель запевняє, що це сталося раніше. Подружжя зустрілося у церкві, коли Гейлі було 12 років.

Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі знялась для глянцю у Парижі. А Майлі Сайрус позувала у спокусливій фотосесії.