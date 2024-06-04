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Вагітна Гейлі Бібер стала зіркою нової колекції люксового бренду

4 червня 2024 08:04
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Вагітна Гейлі Бібер стала зіркою нової колекції люксового бренду
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/ysl/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Гейлі Бібер поділилася знімками, зробленими на четвертому місяці вагітності. 27-річна красуня нещодавно опублікувала фотографію зі своєї кампанії YSL.

Про це пише Daily Mail.

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У новій фотосесії засновниця Rhode знялась у бежевому комбінезоні без бретелей із поясом. Свій образ вона доповнила закритими туфлями з гострим носом. З допису моделі у соціальній мережі стало відомо, що фото були зроблені, коли вона була на четвертому місяці вагітності.

 

Модель Гейлі Бібер
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/ysl/

 

Модель Гейлі Бібер
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/ysl/

 

Модель Гейлі Бібер
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/ysl/

 

Модель Гейлі Бібер
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/ysl/

 

Гейлі та Джастін Бібер одружилися у 2018 році й у травні оголосили, що чекають на первістка. Джастін опублікував знімки, на яких Гейлі тримається за живіт.

Модель активно будує кар'єру і ділиться контентом у соцмережах. Після закінчення школи Гейлі брала участь у модних кампаніях та підписувала контракти з брендами, водночас вона та її подруги, серед яких були сестри Дженнер та Хадід, почали формувати у соцмережах першу хвилю моделей-інфлюєнсеров.

В 2009 року дядько Гейлі, актор Алек Болдуін, познайомив її з 15-річним канадським співаком Джастіном Бібером. Але сама модель запевняє, що це сталося раніше. Подружжя зустрілося у церкві, коли Гейлі було 12 років.

Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі знялась для глянцю у Парижі. А Майлі Сайрус позувала у спокусливій фотосесії. 

Джастін Бібер
Гейлі Бібер
фотосесія
закордонні зірки

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